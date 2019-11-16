«Торонто» — «Бостон». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 16 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Бостон». Матч состоится 16 ноября на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Бостон».

«Торонто»

После 20 матчей регулярного чемпионата канадская команда из провинции Онтарио находится на 4 месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 22 баллами в активе.

30 октября в родных стенах «листья» в овертайме потерпели поражение от «Вашингтона» (3:4). Но затем подопечные Майка Бэбкока победили в трех поединках кряду.

Сперва «Торонто» в серии буллитов взял верх над «Филадельфией» (3:3, 1:2), а чуть позже сине-белые разобрались с «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Вегасом» в добавочном периоде.

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Это была последняя на данный момент победа канадцев. 10 ноября «Торонто» по буллитам проиграл «Филадельфии» (2:2, 1:2), после чего «листья» уступили «Чикаго» (5:4) и «Айлендерс» (5:4).

«Бостон»

За 18 поединков регулярного первенства коллектив из штата Массачусетс заработал 26 баллов, благодаря чему он лидирует в таблице Атлантического дивизиона.

Но последние результаты команды настораживают. После хорошего отрезка из 6 побед, который завершился матчем с «Питтсбургом» (6:4), «Бостон» проиграл 4 встречи кряду.

6 ноября черно-золотые потерпели поражение от «Монреаля» (5:4), а затем подопечные Брюса Кэссиди оказались слабее «Детройта» (4:2).

А в двух следующих поединках «медведи» уступили соперникам по буллитам. 11 ноября «Бостон» не справился с «Филадельфией» (2:2, 0:1), а спустя пару дней команда проиграла «Флориде» (4:4, 1:2).

Прогноз

На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают 2,55, на ничью — 4,10, а на победу «Бостона» — 2,40.

Несмотря на определенные трудности в чемпионате, между собой два забивных коллектива играют очень результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,55. 0