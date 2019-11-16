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    «Волки» так просто не отдадут победу «Спартаку»

    «Нефтехимик» — «Спартак». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак»
    Игрок «Нефтехимика»
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Спартак». Матч состоится 16 ноября на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Нефтехимик»

    На сегодняшний день коллектив из Нижнекамска успел провести 29 матчей в сезоне, в ходе которых команда набрала 33 балла и заняла 5 место в таблице Восточной конференции.

    С 14 октября по 12 ноября «нефтяники» смогли провести мощный отрезок из 10 кряду побед.

    В последних поединках этой серии подопечные Вячеслава Буцаева по буллитам переиграли «Амур» (3:3, 2:1), уверенно разобрались с «Ак Барсом» (4:2) и ЦСКА (4:2), а также одолели «Динамо» Москва (3:6).

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    Но 14 ноября «Нефтехимик» впервые за долгое время потерпел поражение. Во встрече в Ярославле на «Арене-2000» гости были разгромлены «Локомотивом» (6:3).

    «Спартак»

    Сейчас на счету столичной команды имеется 28 матчей, в ходе которых москвичам удалось заработать 32 очка и занять 6 место в турнирной таблице Западной конференции.

    После домашнего поражения от «Сибири» (1:2) красно-белые провели достаточно длинный победный отрезок. «Спартак» одолел СКА (2:3), «Йокерит» (2:3), «Торпедо» (1:3) и «Динамо» Рига (3:2).

    Затем подопечные Олега Знарка еще раз взяли верх над «джокерами» (4:2), а также в серии буллитов переиграли «Северсталь» (2:2, 4:3). Но 2 ноября на «ЦСКА Арене» хозяева уступили «Адмиралу» (3:4).

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    12 ноября в московском дерби «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в овертайме (2:3), а несколькими днями позже красно-белые проиграли рижскому «Динамо» (3:1).

    Прогноз

    Победа «Нефтехимика» в грядущем поединке оценивается коэффициентом 2,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,85, а на победу «Спартака» — 2,50.

    На своей арене «нефтяники» захотят реабилитироваться перед болельщиками за унизительное поражение в Ярославле. Да и плотная борьба в середине таблицы Востока не позволяет терять очки. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2 с коэффициентом 1,87. 0

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    «Нефтехимик» — «Спартак». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2019 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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