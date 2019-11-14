ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 14 ноября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Салават Юлаев».

ЦСКА

Столичный клуб принял участие в 26 матчах регулярки. В этих играх команда набрала 40 очков, благодаря чему она лидирует в общем зачете Западной конференции.

24 октября «Армейцы» прервали свою победную серию, которая составила 7 поединков. В этот день ЦСКА потерпел поражение от «Йокерита» (0:3).

Затем по буллитам подопечные Игоря Никитина взяли верх над «Авангардом» (1:1, 2:3), после чего москвичи уступили «Сибири» (2:1).

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Чуть позже ЦСКА разобрался с «Барысом» (0:3), а также проиграл «Нефтехимику» (4:1) и «Спартаку» в овертайме (2:3).

«Салават Юлаев»

На данный момент клуб из Уфы идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 33 баллами на своем счету.

После домашнего поражения по буллитам от «Авангарда» (1:1, 1:3) «юлаевцы» завоевали две победы в овертайме. Подопечные Николая Цулыгина переиграли «Витязь» (2:1) и «Динамо» Минск (2:3).

Затем «Салават Юлаев» дважды уступил. Уфимцы не справились с «Сочи» (3:1), а также оказались слабее московского «Динамо» (4:1).

3 ноября на «Уфа-Арене» хозяева подарили зрителям праздник голов, разгромив «Динамо» Минск (9:1), а последний матч команды завершился выездной победой в дополнительное время над рижским «Динамо» (1:2).

Прогноз

На победу ЦСКА в основное время матча букмекеры дают коэффициент 1,45, на ничью они предлагают котировку 4,90, а на победу «Салавата Юлаева» — 6,20.

Наш прогноз — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,60. 0