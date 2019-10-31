«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 31 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч состоится 31 октября на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй».

«Нью-Джерси»

На данный момент команда из Ньюарка приняла участие в 9 матчах регулярного первенства. Но за эти игры коллектив из штата Нью-Джерси набрал всего 6 очков и занял последнее место в таблице Востока.

Со старта сезона «Девс» потерпели поражения в шести поединках кряду. Сперва подопечные Джона Хайнса в серии буллитов не справились с «Виннипегом» (4:4, 1:2), а на следующий день команда была разгромлена «Баффало» (7:2).

10 октября «Нью-Джерси» всухую проиграл «Филадельфии» (4:0), после чего в послематчевых бросках «Девилз» оказались слабее «Эдмонтона» (3:3, 0:1). Кроме того, клуб из Ньюарка уступил «Бостону» (3:0) и «Флориде» (4:6).

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Первую победу «Девс» завоевали во встрече с «Рейнджерс» (5:2), а затем коллектив Хайнса взял верх над «Ванкувером» (1:0). Но 26 октября его подопечные потерпели поражение от «Аризоны» (3:5).

«Тампа-Бэй»

На данном этапе турнира клуб из штата Флорида успел принять участие в 11 поединках сезона. В них команда сумела заработать 12 очков, благодаря чему она идет десятой в турнирной таблице Восточной конференции.

Но со старта сезона «молнии» продолжают выступать нестабильно, чередуя небольшие победные отрезки поражениями.

16 октября «Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» (1:3), а спустя пару дней в серии буллитов подопечные Джона Купера взяли верх над «Бостоном» (3:3, 0:1). Затем клуб из штата Флорида был разгромлен «Колорадо» (2:6).

А следующий поединок команда выиграла у «Питтсбурга» (3:2). После этого «молнии» в овертайме уступили «Нэшвиллу» (2:3), а также оказались слабее «Рейнджерс» (4:1).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 4,20, а на победу «Тампы» — 2,14.

Сейчас «Девс» демонстрируют плохие результаты, а их проблемами с построением игры должны удачно воспользоваться «молнии». Наш прогноз — победа «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,69. 0