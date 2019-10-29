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    На «Сибирь-Арене» хозяева не разочаруют фанатов

    «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Сибирь» — «Автомобилист»
    Игрок «Сибири»
    В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 29 октября на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.70
  • 2
  • 2.60
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    «Сибирь»

    Благодаря неплохим результатам в последних играх, коллектив из Новосибирска сумел набрать 28 очков и занять 5 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    11 октября в родных стенах «снеговики» принимали «Барыс». В этой встрече хозяева потерпели поражение от представителей Казахстана (0:2).

    После этого в поединке с «Нефтехимиком» подопечные Николая Заварухина проиграли в овертайме (2:1). Но с тех пор «Сибирь» больше не теряла очки в чемпионате.

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    16 октября сибиряки одолели «Спартак» (1:2), а через пару дней они взяли верх над «Сочи» (1:4). Затем дома «снеговики» разгромили «Витязь» (4:1), а также победили «Металлург» Мг в дополнительное время (3:2).

    «Автомобилист»

    Из-за затянувшейся серии неудач клуб из Екатеринбурга вышел за пределы зоны плей-офф, опустившись на 10 место в таблице Востока с 22 баллами в активе.

    Последний раз эта команда побеждала 7 октября. Тогда на «Уралец-Арене» хозяева разобрались с «Трактором» (3:0). А спустя несколько дней подопечные Андрея Мартемьянова в овертайме проиграли СКА (2:1).

    Серия неудач продолжилась поединком против московского «Динамо», в которой «Автомобилист» уступил (6:3). Затем коллектив из Екатеринбурга потерпел поражение от «Ак Барса» (3:1) и «Авангарда» (1:3).

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    21 октября подопечные Мартемьянова были разгромлены «Ак Барсом» (1:6), а спустя несколько дней они оказались слабее «Металлурга» Мг (0:3).

    Прогноз

    На победу «Сибири» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,70, а на победу «Автомобилиста» — 2,60.

    Сейчас сибиряки набрали неплохую форму, а вот кризис «Авто» затянулся. В родных стенах хозяева сумеют воспользоваться слабостями клуба из Екатеринбурга. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 с коэффициентом 1,92. 0

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    «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2019 года . Прогноз на «Сибирь» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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