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    По силам ли «Питтсбургу» пятая победа подряд?

    «Питтсбург» — «Даллас». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Даллас»
    Брэндон Танев
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Даллас». Матч состоится 19 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Даллас».
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    Хоккей. НХЛ 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2
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    «Питтсбург»

    Приняв участие в 7 поединках регулярного чемпионата, коллектив из штата Пенсильвания заработал 10 очков, благодаря чему он сейчас располагается на 4 строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    Проиграв на старте сезона «Баффало» (1:3), подопечные Майка Салливана в родных стенах разгромили «Коламбус» (7:2).

    Но 9 октября «Пенс» вновь потеряли баллы. На этот раз «Питтсбург» потерпел поражение от «Виннипега» (1:4).

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    Однако, после неудачи в поединке с канадским клубом коллектив из штата Пенсильвания одолел «Анахайм» (2:1), разобрался с «Миннесотой» (4:7), разнес «Виннипег» (2:7), а также в овертайме оказался сильнее «Колорадо» (3:2).

    «Даллас»

    Сейчас в активе у клуба из штата Техас имеется 8 поединков в новом сезоне НХЛ. Но в этих встречах команда сумела набрать лишь 3 балла, из-за чего она находится на 14 месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Единственную победу в сезоне подопечные Джима Монтгомери добыли в выездной встрече с «Вашингтоном». В столице США гости в овертайме одолели хозяев (3:4).

    После этого «шерифы» на своей арене принимали «Калгари». В напряженной битве дело дошло до буллитов, где «Даллас» проиграл (2:2, 1:2).

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    13 октября «Кэпс» в «Американ Эйрлайнс Центре» взяли реванш у «Старз» (1:4), затем коллектив Монтгомери уступил «Баффало» (4:0) и «Коламбусу» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 4,10, а на победу «Далласа» — 2,55.

    Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,84. 0

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    «Питтсбург» — «Даллас». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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