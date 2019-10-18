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    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч КХЛ 18 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард»
    Хоккеист «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Матч состоится 18 октября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Автомобилист»

    Вследствие неудачных выступлений, которые коллектив из Екатеринбурга демонстрирует с конца предыдущего месяца, уральская команда опустилась на 7 строчку в таблице Востока с 22 очками в активе.

    С 21 по 28 сентября подопечные Андрея Мартемьянова проиграли 4 поединка подряд. «Автомобилист» потерпел поражение от «Спартака» (2:4), от «Витязя» в овертайме (1:0), затем этот коллектив вновь уступил «Спартаку» (1:0), а также «Йокериту» (4:2).

    1 октября клуб из Екатеринбурга разгромил «Локомотив» (4:1), но спустя несколько дней на «Уралец-Арене» хозяева были биты московским «Динамо» (1:4).

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    А после победы над «Трактором» (3:0) «Автомобилист» оказался слабее СКА в овертайме (2:1), опять проиграл «Динамо» Москва (6:3) и не справился с «Ак Барсом» (3:1).

    «Авангард»

    На данный момент коллектив, который сейчас базируется в Балашихе, принял участие в 17 поединках регулярного чемпионата. В них команда набрала 25 очков и заняла 2 место в таблице Востока.

    После разгрома рижского «Динамо» (0:7) в Латвии «ястребы» провели неудачно две следующие встречи. Сперва «Авангард» в овертайме уступил «Сочи» (4:3), а затем он проиграл «Локомотиву» (2:1).

    Но 10 октября подопечные Боба Хартли снова победили. На арене «Балашиха» хозяева с минимальным счетом одолели «Амур» (1:0).

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    Несколькими днями позже в родных стенах «Авангард» в очередной раз уверенно разобрался с «Динамо» Рига (4:1), а 15 октября «ястребы» взяли верх над СКА (3:2).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 4,00, а на победу «Авангарда» — 2,70.

    Несмотря на кадровые потери, которые испытывают гости перед матчем, «ястребы» должны воспользоваться игровым спадом «Автомобилиста». Наш прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 с коэффициентом 1,86. 0

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