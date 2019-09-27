«Трактор» — «Барыс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 27 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Трактор» будет принимать «Барыс». Матч состоится 27 сентября на «Трактор Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Барыс».

«Трактор»

Приняв участие в 12 матчах в регулярном сезоне КХЛ, челябинский коллектив заработал 11 очков и занял 7 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних встречах команда Петериса Скудры выступает неудачно. Последний раз «трактористы» сумели победить 18 сентября. В Новосибирске гости одолели «Сибирь» в овертайме (1:2).

Затем «медведи» отправились в Казахстан, где не смогли справиться с «Барысом» уступив (2:0). А в домашнем поединке 23 сентября «Трактор» проиграл «Нефтехимику» (1:2).

Все прогнозы на КХЛ

Последний на данный момент матч челябинцы предпочли бы и вовсе забыть. Подопечные Скудры получили в свои ворота 6 безответных шайб от «Ак Барса» (0:6).

«Барыс»

Сейчас команда из Нур-Султана постепенно улучшает свое турнирное положение. В 9 матчах КХЛ казахстанский коллектив набрал 12 очков и занял 5 место в таблице Восточной конференции.

В последних пяти поединках «Барыс» зацепился за нужные очки четырежды. Покинув Китай после двухматчевого противостояния с «Куньлунем РС», «Барыс» 11 сентября в Хабаровске победил «Амур» (1:3).

А вот во Владивостоке подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение от «Адмирала» (3:0). Но в следующей встрече клуб из Нур-Султана одолел «Спартак» (3:0). А затем команда взяла верх над «Трактором» (2:0).

В матче 25 сентября, который проходил в Магнитогорске, «Барыс» уверенно расправился с «Металлургом» Мг (1:3).

Прогноз

«Трактор» с небольшим преимуществом, но все же считается фаворитом встречи. На его победу букмекеры дают коэффициент 2,45, ничья оценивается в 3,80, а успех гостей — в 2,60.

Но сейчас «Барыс» находится в хорошей форме, а «трактористы» проводят неудачный отрезок сезона. Поэтому наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0