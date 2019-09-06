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    «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Торпедо»
    Хоккеисты «Локомотива»
    В очередной игре регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 6 сентября на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Торпедо».
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Локомотив»

    Свой первый матч в новом сезоне «железнодорожники» провели очень неудачно. На глазах у собственных болельщиков они потерпели разгромное поражение от московского «Спартака» (2:5).

    Подопечные Крэйга Мактавиша считались фаворитами встречи и начали подтверждать этот статус уже в первом периоде. Открыв счет на 6 минуте, «Локомотив» продолжал атаковать, но остальные 10 ударов в створ оказались безрезультатными.

    Во второй двадцатиминутке гости перевернули игру, забросив 4 шайбы в течение 5 минут.

    «Железнодорожники» пытались исправить положение, сократив разрыв в третьем периоде, но москвичи вновь забили и добыли уверенную выездную победу.

    Из-за плохой игры в обороне хозяева смогли заблокировать 12 ударов из 35, а общий процент отраженных бросков составил 85,71%.

    «Торпедо»

    В отличие от клуба из Ярославля, «автозаводцы» провели две встречи в рамках регулярного сезона КХЛ. Обе игры оказались провальными, поскольку команда не смогла победить ни в одной.

    Второго сентября в Москве «Торпедо» уступил «Динамо» (3:2). Гости, открыв счет на 2 минуте первого периода, спустя 11 секунд пропустили ответку, затем «Волжане» и вовсе получали одно удаление за другим, чем и воспользовался соперник.

    Кстати, во второй двадцатиминутке динамовцы смогли забить 3 шайбу, имея на льду на одного хоккеиста меньше. Несмотря на попытки отыграться, «Торпедо» так и не сумел перевести матч в овертайм.

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    Во второй встрече подопечные Дэвида Немировски и вовсе не забили, уступив рижскому «Динамо» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,70, а на победу «Торпедо» — 5,10.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года . Прогноз на «Локомотив» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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