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    «Металлург» приступит к делу без лишней раскачки

    «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь»
    Группа поддержки «Металлурга»
    В очередной игре КХЛ «Металлург» Магнитогорск будет принимать «Северсталь». Матч состоится 4 сентября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь».

    «Металлург» Магнитогорск

    В первом матче сезона КХЛ команде Йозефа Яндача пришлось пройти непростое испытание домашней игрой против питерского СКА.

    В этой встрече верх взяли гости (1:3). «Сталевары» провели ужасный первый период, заработав 5 удалений за разного рода грубости. В результате этого «Армейцы Петербурга» реализовали большинство на 19 минуте стартовой двадцатиминутки.

    Несмотря на то что «лисы» сумели отыграться, их соперники вновь воспользовались численным преимуществом во втором периоде. Финальный счет СКА установил ближе к концу встречи.

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    Нанеся 27 ударов в створ ворот гостей, реализация бросков «Металлурга» составила 3,7%, при этом 16 минут из 60 команда провела в меньшинстве.

    «Северсталь»

    Первый матч в КХЛ «стальные» провели на выезде. В КРК «Уралец» в Екатеринбурге гости противостояли «Автомобилисту».

    До начала игры коллектив Андрея Разина считался аутсайдером встречи, но, несмотря на это, «Северсталь» был близок к сенсации, поскольку открыл счет в первом периоде, а в начале второй двадцатиминутки клуб из Череповца удвоил преимущество.

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    Видимо, гости оказались не готовыми к такому развитию событий, из-за чего «Автомобилист» сравнял счет, а в овертайме вырвал победу (3:2).

    Подопечные Разина провели непростой, энергозатратный матч, но не смогли удержать нужный результат. Теперь им предстоит выезд в Магнитогорск, где их ждет еще один серьезный соперник.

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Магнитогорск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,41, на ничью — 5,30, а на победу «Северстали» — 6,50.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Металлурга» Магнитогорск в первом периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,52. 0

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    «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч КХЛ 4 сентября 2019 года . Прогноз на «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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