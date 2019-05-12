Латвия — Швейцария. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года сборная Латвии сыграет со сборной Швейцарии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Латвия — Швейцария.

Латвия

В стартовом матче чемпионата мира Латвия справилась с сопротивлением Австрии (4:1). Учитывая, что на прошлом чемпионате мира латвийцы пробились в плей-офф, и что тренирует их очень сильный наставник Боб Хартли, от этой команды можно ждать сюрпризов.

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Очень хороший матч провела вторая тройка атаки сборной Латвии — Рудольф Балцерс набрал 4 (1+3) очка, Лаурис Дарзиньш сделал гол+пас, а Тедди Блюгер дважды ассистировал партнерам. Также гол+пас у Рональда Кениньша, по шайбе забросили Родриго Аболс и Гинтс Мейя. Основной вратарь Кристерс Гудлевскис пропустил две шайбы с 18 бросков.

Латвия уступала по ходу матча 0:1, к тому же пропустила в большинстве, но тут же сравняла счет. А затем забросила победную шайбу в большинстве. Плюс латвийцы были быстрее соперника, активнее в атаке, и в два раза перебросали Австрию (39:18).

Швейцария

Швейцария одержала пока что самую крупную победу на чемпионате мира, разбив в стартовом матче Италию (9:0). Напомним, в прошлом году эта сборная дошла до финала чемпионата мира, где была близка к тому, чтобы взять золото в матче со Швецией.

В игре со Швейцарией набрали очки все четыре звена, но особенно ярко выглядела ударная тройка. Кевин Фиала оформил хет-трик и набрал четыре очка, у Нико Хишера и Винсена Праплана по три (1+2) очка. Также отметим опытных защитников из НХЛ — Романа Йоси и Янника Вебера, ветерана-вратаря Рето Берра.

Швейцария в игре с одной из самых слабых команд турнира выглядела сборной с другой планеты играя на сумасшедшей скорости, особенно это касается топ-тройки. При этом в целом швейцарцы нанесли по воротам соперника 61 бросок. Нападение Швейцарии, очевидно, очень мощное, но насколько хороши вратарь и оборона — покажут следующие поединки

Прогноз

Швейцария фаворит поединка, но учитывая, что соперник у них совсем не проходной, рисковать со ставкой на победу швейцарцев не будем. Но можно присмотреться к прогнозу на тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,00, ведь обе команды играют подвижно и с акцентом на атаку. 0