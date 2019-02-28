ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года московский ЦСКА примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Витязь».

ЦСКА

ЦСКА в первом матче серии первого раунда плей-офф прогнозировано спокойно справился с «Витязем» (4:0). Однако стоит отметить, что первый период был достаточно нервозным для армейцев — сухие нули и два меньшинства.

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Героями матча стали форварды третьей тройки атаки — Константин Окулов и Максим Шалунов, оформившие по шайбе и передаче, еще по одной шайбе на счету топ-форварда Михаила Григоренко и нападающего Андрея Светлакова. Кирилл Капризов также отдал одну передачу. Илья Сорокин оформил шатаут, но особых усилий для этого не прилагал.

ЦСКА позволил сопернику нанести лишь 10 бросков в створ, тогда как по владениям «Витязя» армейцы нанесли их в четыре раза больше (39). Подопечные Игоря Никитина сыграли на своем высоком уровне — максимальные надежность в обороне и давление на соперника.

«Витязь»

Первый матч серии против ЦСКА прошел без единого шанса на успех для «Витязя». Возможно, если бы в первом периоде удалось реализовать хотя бы одно из двух численных преимуществ, можно было бы о чем-то еще говорить.

В целом, «Витязь» был на голову слабее, и даже лидеры не смогли ничего поделать. Йони Ортио в воротах сыграл нормально, но без чудес, не было заметно ни защитника Войцеха Мозика, ни нападающих Александра Семина, Мииро Аалтонена, Борну Рендулича, Артема Швеца-Рогового.

«Витязь» нанес в створ ворот соперника всего 10 бросков, из них половину в первом периоде. В следующие 40 минут подмосковный клуб был занят просто сдерживанием ЦСКА. Если «Витязь» не найдет в себе внутренние резервы, эта серия может стать одной из самых простых в первом раунде плей-офф.

Прогноз

ЦСКА выглядел уверенно в первой матче и вряд ли упустит победу во втором, но с поправкой на результат стартовой игры, прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0