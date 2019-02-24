«Ванкувер» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Айлендерс».

«Ванкувер»

В прошлом матче «Ванкувер» дома в овертайме проиграл «Аризоне» (2:3) — это уже седьмое поражение «Кэнакс» в последних десяти поединках, но они пока что сохраняют небольшой отрыв от зоны плей-офф Запада — всего два очка, то есть одна победа.

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По шайбе в игре с «Койотис» забросили нападающие Бо Хорват и Адам Гудетт, Антуан Руссель отдал две результативные передачи. Россиянин Николай Голдобин завершил поединок без очков. При этом у «Ванкувера» проблемы с лазаретом — травмированы ведущий защитник Александр Эдлер, защитник Кристоф Танев, нападающие Свен Бертчи, Джейк Виртанен и Брэндон Саттер.

«Ванкувер» не может похвастаться выдающейся статистикой, но в большей степени «Кэнакс» ориентированы на оборону, пропуская в среднем чуть больше трех матча за шайб (ниже среднего). Но атака еще хуже — лишь 2,77 заброшенных шайб за матч и 25-е место.

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» в овертайме уступили «Эдмонтону» (3:4) — это второе поражение подряд лидера Столичного дивизиона. В итоге «Вашингтон» сократил отрыв от клуба из Нью-Йорка до двух очков.

В целом, лидеры сыграли неплохо, но оборона и вратарь Робин Ленер напропускали непривычно много. Отметим гол+пас нападающего Брока Нельсона, по шайбе Андерса Ли и Кэла Клаттербака, две передачи ведущего защитника Райана Пулока. Среди других лидеров — нападающие Мэттью Барзал, Джош Бейли и Джордан Эберле.

«Айлендерс» обладают самой надежной обороной в НХЛ, пропуская лишь 2,35 шайбы в среднем за игру. Зато атака и спецбригады не входят даже в топ-20.

Прогноз

В первом матче «Айлендерс» дома разобрались с «Ванкувером» (5:2). Сейчас обе команды не в лучшей форме, но забрасывают немало, так что прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,02. 0