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    «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Каролину Харрикенйз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис».
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    «Даллас»

    В прошлой игре «Даллас» снова проиграл — на этот раз в родных стенах «Нэшвиллу» (3:5). Это третье поражение «Старз» подряд и пятое в последних шести матчах. «Даллас» все еще держится в зоне плей-офф Запада, занимая четвертое место в Центральном дивизионе.

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    Снова не очень удачно сыграл российский вратарь Антон Худобин, но по его воротам соперник нанес почти 50 бросков, а основной голкипер Бен Бишоп по-прежнему травмирован. Нападающие Александр Радулов и Валерий Ничушчкин очков не набирали, Денис Гурьянов поединок пропускал. Результативно сыграли лидеры — защитник Эса Линделл и Джейсон Спецца оформили по голу и передаче, Тайлер Сегин забросил шайбу.

    «Даллас» играет от обороны, пропуская в среднем лишь 2,61 шайбы за матч (третий лучший результат в НХЛ). Но зато по игре в атаке «Старз» третьи с конца — в среднем только 2,5 заброшенные шайбы за матч.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома в овертайме дожал «Торонто» (3:2), выиграв 11-й поединок подряд! От статуса аутсайдера Центрального дивизиона не осталось и следа — «Блюз» закрепились на третьем месте, опережая на шесть очков «Даллас».

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    Победную шайбу в игре с «Лифс» забросил топ-форвард Райан О’Райлли, гол+пас на счету Джейдена Шварца, шайбу забросил защитник Колтон Парейко, две передачи отдал форвард Тайлер Бозак. Российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набирали. Среди лидеров выделим также вратаря Джордана Биннингтона, защитников Винса Данна и Алекса Пьетранджело, нападающего Брэйдена Шенна.

    «Сент-Луис» тоже более акцентирован на оборону, пропуская в среднем 2,76 шайбы за матч, зато атака и гораздо лучше чем у «Старз», хоть и не выдающаяся — в среднем три заброшенные шайбы за игру и 15-е место.

    Прогноз

    Команды сыграли два матча в сезоне, обменявшись выездными победами с одинаковым счетом 3:1. «Даллас» сейчас не в лучшей форме, зато на ходу «Сент-Луис» — прогноз на победу «Блюз» в матче с коэффициентом 1,95. 0

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    Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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