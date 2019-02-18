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    «Детройту» в родных стенах по силам обыграть «Филадельфию» Проворова

    «Детройт» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 февраля 2019 года

    НХЛ Детройт Ред Уингз Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Детройт» — «Филадельфия»
    Иван Проворов, «Филадельфия»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля 2019 года «Детройт Ред Уингз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Детройт» — «Филадельфия».
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    «Детройт»

    В прошлом матче «Детройт» дома обыграл «Оттаву» (3:2) — это вторая победа команды подряд и пятая в последних восьми матчах. Вполне неплохой результат для одного из аутсайдеров Востока, но шансов на плей-офф у «Ред Уингз» почти нет — 13 очков отставания от 8-го места.

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    Очень хорошую игру провел основной вратарь Джимми Ховард, который отразил 40 из 42 бросков. Дубль оформил один из лидеров атаки Андреас Атанасиу, еще одна шайба на счету Франса Нильсена. Среди других лидеров — защитники Майк Грин, Тревор Дэйли, нападающие Дилан Ларкин, Энтони Мэнта и Густав Нюквист.

    Учитывая результаты команды, не удивительно, что по всем статистическим показателям «Детройт» входит в десятку худших команд НХЛ. Но в большей мере «Ред Уингз» делают акцент на оборону.

    «Филадельфия»

    В прошлой игре «Филадельфия» на выезде обыграла «Миннесоту» (5:4) — это 11-я победа «Флаерз» в последних 14 матчах. Но команда по-прежнему внушительно отстает от зоны плей-офф Востока — на восемь очков.

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    Результат в игре с «Уайлд» сделали лидеры, включая нашего защитника Ивана Проворова, забросившего одну шайбу. Форвард Джеймс ван Римсдайк оформил дубль, гол+пас у Шона Кутюрье и Клода Жиру, по две передачи отдали защитники Шейн Гостисбихир и Трэвис Санхейм. Главная проблема — травма основных вратарей Михала Нойвирта и Брайана Эллиотта.

    «Филадельфия» тоже не блещет командной статистикой, если не считать игру на вбрасываниях — 56% и первое место. Чуть больше «Флаерз» сосредоточены на игре в атаке — в среднем 2,89 заброшенные шайбы за матч и 20-е место.

    Прогноз

    Первая встреча завершилась непростой домашней победой «Филадельфии» (3:2). Сейчас букмекеры оценивают шансы команд как равные, и при этом соперники сыграют еще одну игру на льду «Флаерз» перед встречей в Детройте. Не исключено, что нас может ждать размен домашними победами, так что рискнем с прогнозом на победу «Детройта» в матче с коэффициентом 1,90. 0

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    Прогноз на «Детройт» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля 2019 года «Детройт Ред Уингз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 02:00 мск.
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