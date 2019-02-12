ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ливерпуля»То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛ «МЮ» — «Фулхэм»АПЛ. «МанСити» растоптал «Челси», «МЮ» одолел «Фулхэм», «Ливерпуль» победил «Борнмут» «Реал»Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, «Барселона» потеряла очки в Бильбао
  • 00:41
    • «Барселона» не справилась с «Атлетиком»
  • 00:27
    • «Милан» разгромил «Кальяри»
  • 22:56
    • Гвардиола: Если не победим в чемпионате — попробуем в следующем году
  • 22:44
    • Головин получил ушиб голеностопа
  • 22:32
    • «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Эйбаром»
  • 21:57
    • «Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло»
  • 20:54
    • «Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Адмирал» снова огорчить «Авангард»?

    «Адмирал» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 февраля 2019 года

    КХЛ Авангард Адмирал
    Прогноз на «Адмирал» — «Авангард»
    Тэйлор Бек, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 февраля 2019 года владивостокский «Адмирал» примет омский «Авангард». Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Авангард».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Адмирал»

    В прошлом матче «Адмирал» в родных стенах одолел «Кунь Лунь» (3:2), выиграв четвертую игру подряд и седьмую в последних десяти поединках. Но поезд в плей-офф, кажется, ушел без клуба из Владивостока — «Адмирал» занимает предпоследнее 12-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 12 очков.

    Все прогнозы на КХЛ

    Снова хороший матч удался вратарю Антону Красоткину, который отразил 31 из 33 бросков, гол+пас на счету нападающего Александра Коннова, его партнер по второй тройке Василий Стрельцов сделал две передачи, по шайбе забросили Юрий Петров и защитник Александр Угольников. Среди лидеров также отметим защитника Карела Кубата, нападающих Владимира Бутузова и Александра Черникова.

    Лишь по результативности в атаке «Адмирал» чуть повыше, чем аутсайдеры КХЛ — в среднем 2,27 заброшенных шайб за матч и 16-е место. А вот игра в обороне и спецбригады в числе семи худших.

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» дома засушил лидера КХЛ СКА (2:0), одержав третью победу в последних четырех матчах. Но, потеряв лидерство в дивизионе, а с ним второе место на Востоке, вернуть его будет не так просто — «Барыс» опережает омичей на два очка при двух матчах в запасе.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Одним из героев поединка со СКА стал вратарь Игорь Бобков, который отразил все 22 броска в створ, сделав восьмой шатаут в сезоне. По шайбе забросили лидеры атаки Тэйлор Бек и Сергей Широков, а лучший бомбардир Илья Михеев отдал две передачи. Среди ключевых игроков отметим также мощную оборону — Максима Чудинова, Вилле Покку, Евгения Медведева и Алексея Емелина.

    «Авангард» обладает пятой самой надежной обороной в КХЛ (2,17 пропущенных шайб в среднем за игру), входит в десятку самых результативных команд в целом, но достаточно плохо играет в большинстве — 17,2% реализации и только 15-е место.

    Прогноз

    Понятно, что «Авангард» явный фаворит встречи, но «Адмирал» идет на сери из четырех побед, а в последней встрече дома разобрал омичей 4:1. В общем, фаворит не так уж очевиден, а так как команды играют достаточно результативно, рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Сегодня в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алавес — Леванте
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сан-Хосе
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Завтра в 12:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Завтра в 20:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Завтра в 23:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Рома — Порту
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андрес Иньеста
  • От «крокеты» Иньесты до «шаффла» Крооса. Лучшие финты современного футбола
    • 22:15 08/02/2019     До конца сезона осталось 13 матчей
  • Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»
    • 05:41 06/02/2019     «Барселона» избежала поражения
  • «Реалу» и «Барсе» не нужен Кубок Испании. Они это доказали
    • 11:22 07/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Адмирал» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 февраля 2019 года владивостокский «Адмирал» примет омский «Авангард». Начало матча — 12:30 мск.
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, 28 сэйвов Василевского, шайбы Кузнецова и ЗайцеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля Вчера в 09:150
  • 20:45
    • Россияне завоевали золото в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
  • 19:59
    • Россиянки завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
  • 19:51
    • Российские шорт-трекисты победили в микст-эстафете на этапе КМ в Италии
    «Реал» снова борется за чемпионство Футбол «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при СимеонеРеакция прессы на матч «Атлетико» — «Реал» Вчера в 05:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Манчестер Сити» обыграет «Челси» на «Этихаде»
  • 3.54
    •
  • 22:18
    • Сарри: Я не в состоянии объяснить поражение от «МанСити»
  • 21:45
    • Туктамышева выиграла турнир в Любляне
  • 21:33
    • Спринтерские гонки на этапе КМ в Кэнморе отменены из-за мороза
    «Фулхэм» — «МЮ» Футбол Победа на классе: «МЮ» сэкономил силы перед матчем с ПСЖОчередная победа «МЮ» под руководством Сульшера — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:360
  • 19:41
    • Медведев стал победителем турнира в Софии
  • 16:26
    • Россия обыграла Чехию в последнем матче шведского этапа Евротура
  • 19:15
    • Конькобежка Казелина завоевала бронзу ЧМ в масс-старте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие