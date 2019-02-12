«Адмирал» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 февраля 2019 года владивостокский «Адмирал» примет омский «Авангард». Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Авангард».

«Адмирал»

В прошлом матче «Адмирал» в родных стенах одолел «Кунь Лунь» (3:2), выиграв четвертую игру подряд и седьмую в последних десяти поединках. Но поезд в плей-офф, кажется, ушел без клуба из Владивостока — «Адмирал» занимает предпоследнее 12-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 12 очков.

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Снова хороший матч удался вратарю Антону Красоткину, который отразил 31 из 33 бросков, гол+пас на счету нападающего Александра Коннова, его партнер по второй тройке Василий Стрельцов сделал две передачи, по шайбе забросили Юрий Петров и защитник Александр Угольников. Среди лидеров также отметим защитника Карела Кубата, нападающих Владимира Бутузова и Александра Черникова.

Лишь по результативности в атаке «Адмирал» чуть повыше, чем аутсайдеры КХЛ — в среднем 2,27 заброшенных шайб за матч и 16-е место. А вот игра в обороне и спецбригады в числе семи худших.

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» дома засушил лидера КХЛ СКА (2:0), одержав третью победу в последних четырех матчах. Но, потеряв лидерство в дивизионе, а с ним второе место на Востоке, вернуть его будет не так просто — «Барыс» опережает омичей на два очка при двух матчах в запасе.

Одним из героев поединка со СКА стал вратарь Игорь Бобков, который отразил все 22 броска в створ, сделав восьмой шатаут в сезоне. По шайбе забросили лидеры атаки Тэйлор Бек и Сергей Широков, а лучший бомбардир Илья Михеев отдал две передачи. Среди ключевых игроков отметим также мощную оборону — Максима Чудинова, Вилле Покку, Евгения Медведева и Алексея Емелина.

«Авангард» обладает пятой самой надежной обороной в КХЛ (2,17 пропущенных шайб в среднем за игру), входит в десятку самых результативных команд в целом, но достаточно плохо играет в большинстве — 17,2% реализации и только 15-е место.

Прогноз

Понятно, что «Авангард» явный фаворит встречи, но «Адмирал» идет на сери из четырех побед, а в последней встрече дома разобрал омичей 4:1. В общем, фаворит не так уж очевиден, а так как команды играют достаточно результативно, рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0