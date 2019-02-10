«Вегас» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Коламбус».

«Вегас»

В прошлой игре «Вегас» на выезде не без проблем, но одолел «Детройт» (4:3), одержав вторую победу подряд после серии из четырех поражений. «Голден Найтс» комфортно разместились на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе, опережая на 11 очков «Ванкувер» и на семь отставая от «Сан-Хосе».

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Очень удачно сыграла ударная пятерка «Вегаса» — нападающий Джонатан Маршессо оформил дубль, Уильям Карлссон — гол+пас, защитник Брэйден Макнебб забросил шайбу, его партнер по связке Нейт Шмидт отдал две передачи. И лишь российский форвард Валентин Зыков в этой компании остался без очков. Среди ключевых игроков отметим также вратаря Марка-Андре Флери, защитника Ши Теодора, нападающих Коди Икина, Макса Пачиоретти и Алекса Туха.

«Вегас» входит в топ-5 лучших команд НХЛ по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 2,71 шайбы за матч и показывая 83,8% надежности в меньшинстве. Но атака «Голден Найтс» ниже среднего.

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» на выезде разобрался с «Аризоной» (4:2), взяв вторую победу после серии из пяти поражений. «Блу Джекетс» делят с «Питтсбургом» 3-4 места в Столичном дивизионе, на три очка отставая от «Вашингтона» и на столько же опережая «Каролину».

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31, а вот топ-форвард Артемий Панарин был не столь заметен и очков не набирал. По шайбе и передаче записали себе в актив ключевые нападающие Джош Андерсон и Бун Дженнер, по голу на счету защитника Дэвида Савара и нападающего Лукаша Седлака. Среди топ-игроков отметим также защитников Сэта Джонса и Зака Веренски, нападающих Пьерра-Люка Дюбуа, Кэма Аткинсона и Ника Фолиньо.

«Коламбус» играет весьма результативно, забрасывая в среднем 3,26 шайб за матч (9-й результат). Но оборона у «Блу Джекетс» заметно слабее — более трех пропущенных шайб за матч и 18-й показатель.

Прогноз

Предыдущая встреча команд завершилась минимальной домашней победой «Коламбуса» (1:0). Сейчас «Блу Джекетс» не в лучшей форме, и это отличный шанс для «Найтс» взять реванш — прогноз на победу «Вегаса» в основное время с коэффициентом 2,18. 0