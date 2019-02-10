«Аризона» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Аризона Койотис» примет «Даллас Старз». Начало матча — 00:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Даллас».

«Аризона»

В прошлом поединке «Аризона» дома проиграла «Коламбусу» (2:4) — это пятое поражение подряд для «Койотис» после серии удачных поединков. В итоге команда снова опустилась на шестое место в Тихоокеанском дивизионе, и отстает от зоны плей-офф на четыре очка.

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Гол+пас в игре с «Далласом» записал себе в актив защитник Джордан Оестерле, еще одна шайба на счету молодого форварда Конора Гарланда. Российский защитник Илья Любушкин очков не набирал. Ключевые исполнители — вратарь Дарси Кюмпер, защитник Оливер Экман-Ларссон, нападающие Клэйтон Келлер, Алекс Гальченюк, Рихард Паник и Дэрек Степан.

У «Аризоны» вполне пристойная игра в обороне (средние результаты), и лучшее в НХЛ меньшинство — 84,8% надежности. Но мене результативно в атаке играют лишь «Анахайм» и «Лос-Анджелес».

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на выезде уступил «Нэшвиллу» в овертайме (2:3), прервав серию из пяти побед подряд, но очко набрал, и закрепился на третьем месте в Центральном дивизионе. Отставание от «Предаторз», правда, выросло до девяти очков, но «Миннесоту» «Старз» опережают на четыре балла.

Интересно, что обе шайбы «Далласа» забросили защитники — Миро Хейсканен и Тейлор Федан. Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набирали, Валерий Ничушкин участия в матче не принимал, а вратарь Антон Худобин отразил 21 из 24 бросков. Проблема команды в травмированном основном голкипере Бене Бишопе.

«Даллас» делает акцент на спецбригады и оборону, которая у «Старз» третья лучшая в НХЛ (в среднем 2,54 пропущенные шайбы за игру). Но в атаке «Даллас» на уровне с «Аризоной».

Прогноз

В двух предыдущих встречах в сезоне «Даллас» одержал две домашние победы — 3:0 и 5:4. «Аризона» проигрывает матч за матчем, так что и в этот раз «Старз» должны справиться с «Койотис» — прогноз на победу «Далласа» в матче с коэффициентом 1,76. 0