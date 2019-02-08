«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис».

«Тампа-Бэй»

В прошлой игре «Тампа-Бэй» дома в серии буллитов уступила «Вегасу» (2:3), прервав серию из двух побед. Это уже четвертое поражение лидера НХЛ в последних десяти матчах, но отрыв от ближайших преследователей из «Калгари» составляет внушительные восемь очков.

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Российский топ-вратарь Андрей Василевский отразил 34 из 36 бросков в основное время и в овертайме, ведущий нападающий Никита Кучеров отдал результативную передачу, защитник Михаил Сергачев завершил игру без очков. По шайбе забросили Брэйден Поинт и Мэттью Джозеф, два ассиста отдал топ-форвард Стивен Стэмкос.

У «Тампы-Бэй» лучшая в НХЛ атака — в среднем 3,83 заброшенные шайбы за матч и 29.1% реализации большинства. Но и оборона одна из лучших в Лиге, и входит в топ-5.

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде дожал «Флориду» (3:2), выиграв третий поединок подряд и четвертый из последних пяти. «Блюз» удалось подняться на пятое место в Центральном дивизионе, опередив «Колорадо», а от зоны плей-офф команда отстает на четыре очка.

Шайбами в игре с «Пантерз» отметились ключевой нападающий Райан О‘Райлли, топ-защитники Колтон Парейко и Винс Данн. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, Иван Барбашев очков не набирал. Среди лидеров также защитник Алекс Пьетранджело, нападающие Брэйден Шенн, Джейден Шварц и травмированный Давид Пэррон.

В последнее время результаты команды улучшились, а с ними и статистика, но пока еще «Блюз» не входят в число ведущих коллективов НХЛ, показывая средние результаты как по заброшенным/пропущенным шайбам, так и по игре в спецбригадах.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, букмекеры почти не сомневаются в успехе «Лайтнинг», а мы рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,04. В последних трех играх с участием «Тампы» не забрасывали больше пяти шайб. 0