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    «Анахайм» попробует остановить серию неудач в игре с «Торонто»

    «Торонто» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2019 года

    НХЛ Анахайм Дакс Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Торонто» — «Анахайм»
    Игорь Ожиганов, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Анахайм Дакс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Анахайм».
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    «Торонто»

    В прошлом поединке «Торонто» дома дожал «Питтсбург» (3:2), выиграв свой второй матч из последних трех, и во всех трех набрал очки. В итоге «Мэйпл Лифс» закрепились на втором месте в Атлантическом дивизионе, увеличив отрыв от «Монреаля» до трех очков, но от «Тампы» отстают на 15 баллов.

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    Хорошо сыграл резервный вратарь Гаррет Спаркс, отразив 28 из 30 бросков, выделились топ-защитники — Трэвис Дэрмотт сделал гол+пас, Джей Гардинер отдал две передачи. По шайбе забросили нападающие Остон Мэттьюс и Зак Хайман. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал, Игорь Ожиганов не принимал участия в матче.

    Сила «Торонто» в его нападении — в среднем за матч «Мэйпл Лифс» забрасывают 3,51 шайбы, и это 5-й показатель в НХЛ. Но оборона и спецбригады заметно слабее.

    «Анахайм»

    В прошлой игре «Анахайм» на выезде был разорван «Виннипегом» (3:9) — это третье поражение «Дакс» подряд и 15-е в последних 17-ти матчах! Лишь неплохие результата на старте сезона все еще удерживают «Анахайм» на 6-м месте в Тихоокеанском дивизионе с тремя очками отставания от зоны плей-офф.

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    Только за первый период «Анахайм» пропустил шесть безответных шайб — в итоге вратарь Джон Гибсон был заменен, а в следующих двух периодах гол+пас нападающего Ника Ритчи и по шайбе форвардов Девина Шора и Даниэля Спронга позволили избежать сухого разгрома. К лидерам команды отнесем также защитника Брэндона Монтора, нападающих Райана Гецлафа, Рикарда Раккеля и Адама Энрике.

    У «Анахайма» отвратительная игра в атаке — всего 2,31 заброшенных шайб за матч (меньше забрасывает только «Лос-Анджелес»), но и оборона с трудом входит в топ-20.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась выездной победой «Торонто» в овертайме (2:1), сейчас «Лифс» снова фавориты, при этом канадский клуб тоже не в лучшей форме. «Анахайм», в свою очередь, будет заряжен реабилитироваться за погром в прошлой игре. Прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0

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    Прогноз на «Торонто» — «Анахайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Анахайм Дакс». Начало матча — 03:00 мск.
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