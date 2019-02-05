«Торонто» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2019 года

«Торонто»
В прошлом поединке «Торонто» дома дожал «Питтсбург» (3:2), выиграв свой второй матч из последних трех, и во всех трех набрал очки. В итоге «Мэйпл Лифс» закрепились на втором месте в Атлантическом дивизионе, увеличив отрыв от «Монреаля» до трех очков, но от «Тампы» отстают на 15 баллов.
Хорошо сыграл резервный вратарь Гаррет Спаркс, отразив 28 из 30 бросков, выделились топ-защитники — Трэвис Дэрмотт сделал гол+пас, Джей Гардинер отдал две передачи. По шайбе забросили нападающие Остон Мэттьюс и Зак Хайман. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал, Игорь Ожиганов не принимал участия в матче.
Сила «Торонто» в его нападении — в среднем за матч «Мэйпл Лифс» забрасывают 3,51 шайбы, и это 5-й показатель в НХЛ. Но оборона и спецбригады заметно слабее.
«Анахайм»
В прошлой игре «Анахайм» на выезде был разорван «Виннипегом» (3:9) — это третье поражение «Дакс» подряд и 15-е в последних 17-ти матчах! Лишь неплохие результата на старте сезона все еще удерживают «Анахайм» на 6-м месте в Тихоокеанском дивизионе с тремя очками отставания от зоны плей-офф.
Только за первый период «Анахайм» пропустил шесть безответных шайб — в итоге вратарь Джон Гибсон был заменен, а в следующих двух периодах гол+пас нападающего Ника Ритчи и по шайбе форвардов Девина Шора и Даниэля Спронга позволили избежать сухого разгрома. К лидерам команды отнесем также защитника Брэндона Монтора, нападающих Райана Гецлафа, Рикарда Раккеля и Адама Энрике.
У «Анахайма» отвратительная игра в атаке — всего 2,31 заброшенных шайб за матч (меньше забрасывает только «Лос-Анджелес»), но и оборона с трудом входит в топ-20.
Прогноз
Первая встреча команд завершилась выездной победой «Торонто» в овертайме (2:1), сейчас «Лифс» снова фавориты, при этом канадский клуб тоже не в лучшей форме. «Анахайм», в свою очередь, будет заряжен реабилитироваться за погром в прошлой игре. Прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0