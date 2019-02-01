«Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля 2019 года «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

«Нью-Джерси»

В прошлом поединке «Нью-Джерси» на выезде неожиданно обыграл «Питтсбург» (6:3), прервав серию из трех поражений. Но в целом «Дэвилз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

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Героем матча стал форвард Трэвис Зэйджак, который набрал 4 (1+3) очка, гол+пас на счету Павла Захи и Блэйка Коулмэна, по шайбе забросили Брайан Бойл, Кайл Палмьери и защитник Деймон Сиверсон. Травмированы защитник Бен Лавджой и ключевой форвард Тейлор Холл. К лидерам команды отнесем также нападающих Нико Хишера и Йеспера Брэтта.

У «Нью-Джерси» вторая в НХЛ надежность меньшинства — 84,7%, но остальные показатели статистики слабые — большинство и атака в целом ниже среднего, а игра в обороне пятая худшая в Лиге — в среднем почти три пропущенные шайбы за игру.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

В прошлой игре «Рейнджерс» дома уступили «Филадельфии» (0:1), прервав серию из трех побед подряд. «Рейнджерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на девять очков.

«Рейнджерс» в два раза перебросали «Филадельфию», но так и не забросили ни одной шайбы. Молодой российский вратарь Александр Георгиев отыграл весьма неплохо, отразив 18 из 19 бросков. Среди ключевых исполнителей команды вратарь Хенрик Лундквист, защитник Кевин Шаттенкирк, нападающие Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Кевин Хейес, Матс Зукарелло, важную роль играют российские нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников.

Лишь по игре в большинстве «Рейнджерс» входят в топ-15 команд НХЛ, реализуя в среднем 20,3% попыток. Зато меньшинство, а также нападение и оборона в целом — в конце третьего десятка.

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, обе команды пребывают на дне Восточной конференции, но в целом играют достаточно результативно в последнее время — рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0