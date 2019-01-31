«Даллас» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Баффало».

«Даллас»

В прошлой встрече «Даллас» дома неожиданно обыграл лидера Центрального дивизиона «Виннипег» (4:2), прервав серию из четырех поражений. «Старз» занимают четвертое место в этом же дивизионе, на три очка отставая от «Миннесоты» и деля очки с «Колорадо».

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Гол+пас оформил лидер атак Тайлер Сегин, по две передачи отдали защитники Эсса Линдель и Джон Клингберг, по шайбе на счету Блейка Комо, Радека Факсы и Бретта Ритчи. Российский топ-форвард Александр Радулов отдал одну результативную передачу, Денис Гурьянов очков не набирал, вратарь Антон Худобин остался в запасе, а Валерий Ничушкин травмирован.

«Даллас» делает ставку на оборону, пропуская в среднем лишь 2,61 шайб за игру (4-й показатель), и показывая 83,1% надежности в меньшинстве (7-й). Но по результативности в атаке хуже «Старз» только пара клубов в Лиге.

«Баффало»

В прошлой игре «Баффало» на выезде уступил «Ванкуверу» (3:4), проиграв четвертый поединок из последних пяти, и перед встречей с «Далласом» встретится на выезде с «Коламбусом». «Сэйбрз» занимают пятое место в Атлантическом дивизионе, отставая от «Бостона» и зоны плей-офф на пять очков.

Слабо сыграл вратарь Линус Уллмарк, пропустив четыре шайбы с 23 бросков, по голу забросили топ-форвард Сэм Райнхарт, Кайл Окпосо и Эван Родригес. Среди ключевых игроков отметим также защитников Расмуса Далина, Расмуса Ристолайнена, нападающих Джека Айхеля и Джеффа Скиннера.

«Баффало» также в большей степени оборонительная команда (правда, не в последних играх), но ее результаты заметно слабее — в среднем около трех пропущенных шайб за матч (15-е место) и 82,2% надежности в меньшинстве (9-е). Правда, не такая ужасная атака — 21-я в лиге.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, и букмекеры почти не сомневаются в успехе «Далласа». Но с учетом, что обе команды играют от обороны, можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,87. 0