«Северсталь» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 января 2019 года череповецкая «Северсталь» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Локомотив».

«Северсталь»

В прошлом поединке «Северсталь» в родных стенах в серии буллитов дожала «Витязь» в серии буллитов (2:1), одержав восьмую победу в последних десяти играх. Череповчане занимают 10-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

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Неплохо сыграл вратарь Доминик Фурх, отразив 20 из 21 бросков в основное время и овертайме, а нападающий Дмитрий Марковин забросил шайбу в основное время и реализовал один из бросков в серии буллитов. Лидерами команды также являются нападающие Юрий Трубачев и Алексей Михнов.

У «Северстали» абсолютно худшее в Лиге большинство (лишь 11,7% реализации), третье худшее меньшинство и третья худшая атака. Только по игре в обороне череповчане входят в 20-ку.

«Локомотив»

В прошлой игре «Локомотив» дома минимально дожал «Сочи» (1:0) — это шестая победа ярославцев подряд и девятая в последних десяти матчах. «Локомотив» занимает комфортное третье место на Западе, опережая на пять очков «Йокерит», но на 12 отставая от СКА.

Очередную феерическую игру провел вратарь Илья Коновалов, отразив все 38 бросков в створ, оформив юбилейный 10-й шатаут в сезоне. Единственную и победную шайбу забросил форвард Егор Аверин. Также среди ключевых исполнителей защитник Якуб Накладал, нападающие Денис Алексеев, Даниил Апальков, Брэндон Козун и травмированный Петри Контиола.

«Локомотив» — это команда обороны. В среднем за матч ярославцы пропускают 1,81 шайбы (3-й показатель в КХЛ), а меньшинство у них вовсе железное — 92% надежности. Большинство тоже входит в топ-8, но атака в целом только 12-я — 2,57 заброшенных шайб за игру.

Прогноз

«Локомотив» явный фаворит встречи, даже несмотря на неплохой ход «Северстали» в последних играх. Так что рекомендуем прогноз на победу ярославцев в основное время с коэффициентом 1,632. 0