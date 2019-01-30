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    «Локомотив» не должен испытать проблем с «Северсталью»

    «Северсталь» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 января 2019 года

    КХЛ Северсталь Локомотив
    Прогноз на «Северсталь» — «Локомотив»
    Илья Коновалов, «Локомотив»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 января 2019 года череповецкая «Северсталь» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Локомотив».
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    «Северсталь»

    В прошлом поединке «Северсталь» в родных стенах в серии буллитов дожала «Витязь» в серии буллитов (2:1), одержав восьмую победу в последних десяти играх. Череповчане занимают 10-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

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    Неплохо сыграл вратарь Доминик Фурх, отразив 20 из 21 бросков в основное время и овертайме, а нападающий Дмитрий Марковин забросил шайбу в основное время и реализовал один из бросков в серии буллитов. Лидерами команды также являются нападающие Юрий Трубачев и Алексей Михнов.

    У «Северстали» абсолютно худшее в Лиге большинство (лишь 11,7% реализации), третье худшее меньшинство и третья худшая атака. Только по игре в обороне череповчане входят в 20-ку.

    «Локомотив»

    В прошлой игре «Локомотив» дома минимально дожал «Сочи» (1:0) — это шестая победа ярославцев подряд и девятая в последних десяти матчах. «Локомотив» занимает комфортное третье место на Западе, опережая на пять очков «Йокерит», но на 12 отставая от СКА.

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    Очередную феерическую игру провел вратарь Илья Коновалов, отразив все 38 бросков в створ, оформив юбилейный 10-й шатаут в сезоне. Единственную и победную шайбу забросил форвард Егор Аверин. Также среди ключевых исполнителей защитник Якуб Накладал, нападающие Денис Алексеев, Даниил Апальков, Брэндон Козун и травмированный Петри Контиола.

    «Локомотив» — это команда обороны. В среднем за матч ярославцы пропускают 1,81 шайбы (3-й показатель в КХЛ), а меньшинство у них вовсе железное — 92% надежности. Большинство тоже входит в топ-8, но атака в целом только 12-я — 2,57 заброшенных шайб за игру.

    Прогноз

    «Локомотив» явный фаворит встречи, даже несмотря на неплохой ход «Северстали» в последних играх. Так что рекомендуем прогноз на победу ярославцев в основное время с коэффициентом 1,632. 0

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    Прогноз на «Северсталь» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 января 2019 года череповецкая «Северсталь» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск.
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