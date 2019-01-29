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    Возьмет ли «Автомобилист» реванш у «Ак Барса»?

    «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 января 2019 года

    КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист»
    Стефан Да Коста, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет рижское екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист».
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    «Ак Барс»

    В прошлом поединке «Ак Барс» дома умудрился проиграть даже «Трактору» (1:2) — это четвертое поражение казанцев в последних пяти матчах, но они опустились на пятое место на Востоке, пропустив вперед «Барыс» и «Металлург».

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    В последних пяти матчах «Ак Барс» забросил лишь семь шайб, и единственный гол в игре с «Трактором» на счету ключевого форварда Джастина Азеведо, которому ассистировал еще один лидер Владимир Ткачев. Среди ключевых игроков также защитники Пол Постма, Андрей Марков, нападающие Данис Зарипов, Иржи Секач, Антон Ландер и Артем Лукоянов.

    «Ак Барс» выделяется надежной обороной, пропускающей в среднем чуть больше двух шайб за матч (6-е место в КХЛ), но казанцы не входят в топ-10 по игре в атаке, а большинство является слабым местом лишь 13,1% реализации и третий худший результат во всей Лиге.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» на выезде уступил «Металлургу» (3:6), прервав серию из двух подряд побед. Но в целом «Автомобилист» уверенно лидирует на Востоке, опережая на восемь очков «Авангард».

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    В игре с «Магниткой» не очень хорошо сыграл основной вратарь Якуб Коварж, которого по ходу матча заменил Владимир Сохацкий. По шайбе забросили лидеры атаки — Стефан Да Коста, Найджел Доус, Денис Казионов, две передачи отдал Анатолий Голышев.

    «Автомобилист» входит в топ-4 команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам, и лучше всех реализует большинство (29,6%), чуть слабее меньшинство, но также в топ-10. Это сбалансированная во всех линиях команда.

    Прогноз

    «Ак Барс» сейчас на спаде, но в двух предыдущих встречах с «Автомобилистом» казанцы были сильнее как дома (3:1), так и на выезде (4:3). Сейчас предугадать победителя очень сложно, но мы рискнем со ставкой на реванш «Автомобилиста» — победа гостей в матче с коэффициентом 2,19. 0

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    Прогноз на «Ак Барс» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 января 2019 года казанский «Ак Барс» примет рижское екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 19:30 мск.
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