«Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет ХК «Сочи». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Сочи».

«Локомотив»

В прошлом поединке «Локомотив» дома разбил «Слован» (7:0) — это пятая победа ярославцев подряд и восьмая в последних девяти играх. «Локомотив» занимает третье место на Западе, на 12 очков отставая от СКА и на три опережая «Йокерит».

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Вратарь Илья Коновалов отразил 26 бросков, оформив девятый шатаут в сезоне, очки набрали 15 человек. Отметим дубль Данила Юртакина, гол+пас защитника Рушана Рафикова. В целом ярославцы выставили много молодежи и дали отдохнуть лидерам — защитнику Якубу Накладалу, нападающему Брэндону Козуну. Травмирован один из топ-форвардов Петри Контиола.

У «Локомотива» очень надежная оборона (3-я в Лиге) и самое лучшее меньшинство в КХЛ (91,8%), что касается линии атаки, здесь все не так идеально, но в целом результативность ярославцев на приличном среднем уровне.

«Сочи»

В прошлом матче «Сочи» дома уступил «Нефтехимику» (0:1), проиграв в четвертый раз в последних пяти матчах. Команда все еще идет в зоне плей-офф, занимая 8-е место на Западе, но опережает «Динамо Рига» лишь на одно очко, отставая при этом от «Спартака» на пять.

Лидерами команды являются вратари Константин Барулин и Дмитрий Шикин, защитник Юрки Йокипакка, нападающие Роберт Розен, Эрик О’Дэлл, Шон Коллинз, Станислав Бочаров. Однако у «Сочи» очень много травмированных — защитники Йохан Овитю, Зият Пайгин, Олег Погоришный, Никита Щитов, нападающие Степан Старков, Никита Точицкий.

По всем показателям статистики «Сочи» занимает места ниже среднего, но при этом в большей мере команда делает акцент на атаку, забрасывая в среднем 2,67 шайбы за матч и реализуя 18,3% большинства (два 14-х места). Оборона чуть слабее.

Прогноз

«Локомотив» набрал отличный ход, чего не скажешь о «Сочи». Так что прогнозируем победу ярославцев в основное время с коэффициентом 1,74. 0