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    «Вегас» и «Миннесота» сделают ставку на оборону

    «Вегас» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 января 2019 года

    НХЛ Вегас Голден Найтс Миннесота Уайлд
    Прогноз на «Вегас» — «Миннесота»
    Марк-Андре Флери, «Вегас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Миннесота».
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    «Вегас»

    В прошлой игре «Вегас» на своем льду разбил «Питтсбург» (7:3), одержав восьмую победу в последних десяти матчах, хотя в целом в последних четырех играх «Найтс» проиграли дважды. «Вегас» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, на одно очко отставая от «Сан-Хосе» и на 11 опережая «Анахайм».

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    Героем матча стал один из ключевых нападающих команды Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик. Гол+пас на счету Макса Пачиоретти и Ульяма Карлссона, по шайбе забросили Оскар Линдберг и защитник Ши Теодор. Неплохо сыграл основной вратарь Марк-Андре Флери, отразивший 34 из 37 бросков, и ставший автором результативной передачи. Травмированы форварды Ульям Кэрриер, Райли Смит и Эрик Хаула, вратарь Малькольм Саббен.

    «Вегас» играет от обороны, входя в топ-5 лучших команд НХЛ, как по пропущенным шайбам, так и по надежности в меньшинстве. Нападение «Голден Найтс» на среднем уровне.

    «Миннесота»

    В прошлом поединке «Миннесота» дома дожала «Коламбус» (2:1), одержав вторую победу в последних пяти матчах. «Уайлд» занимают пятое место в Центральном дивизионе, отставая на одно очко от «Далласа» и «Колорадо», и при этом входят в зону плей-офф Запада.

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    Неплохой поединок провел вратарь Дэван Дубник, отразив 19 из 20 бросков, по шайбе забросили нападающие Джордан Гринвэй и Зак Паризе. Среди лидеров отметим также защитников Райана Сутера и Джареда Спаржеона, нападающих Микаэля Гранлунда и Эрика Стаала.

    «Миннесота» также в большей мере защитная команда — по пропущенным шайбам «Уайлд» входят в топ-10, а в меньшинстве и вовсе показывают вторую надежность в НХЛ (84,8%). Но у «Дикарей» одна из худших линий нападения в НХЛ.

    Прогноз

    В первом матче сезона «Вегас» дожал «Миннесоту» на выезде в серии буллитов (2:1). С учетом, что обе команды лучше выглядят у своих ворот, чем у чужих, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,05. 0

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    Прогноз на «Вегас» — «Миннесота». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча — 02:00 мск.
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