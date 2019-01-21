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    «Спартак» дома обязан побеждать кризисное «Торпедо»

    «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 января 2019 года

    КХЛ Спартак Торпедо
    Прогноз на «Спартак» — «Торпедо»
    Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс, «Спартак»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 января 2019 года московский «Спартак» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Торпедо».
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    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» на выезде в овертайме проиграл «Сибири» (3:4), и продолжает чередовать победы и поражения на протяжении восьми игр кряду. Москвичи занимают 6-е место на Западе, опережая на три очка «Витязь» и на одно отставая от «Динамо Москва».

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    По шайбе забросили нападающие Каспарс Даугавиньш, Артем Воронин, защитник Алексей Гришин. Пропускал поединок Мартиньш Карсумс, травмирован Александр Хохлачев — оба являются ключевыми игроками в атаке. Также среди лидеров выделим вратарей Никиту Беспалова и Юлиуса Гудачека, защитника Андрей Кутейкина, нападающего Робина Ганзла.

    Сила «Спартака» в стабильности. Москвичи по всем статистическим показателям занимают места с 10-го по 13-е в КХЛ — у команды нет ни явных слабых, ни явных сильных сторон. Но в среднем это добротная команда.

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде проиграло «Трактору» (2:3) — это второе поражение подряд и пятое в последних шести поединках, так что «Трактор» уже сократил отставание от нижегородцев, занимающих 7-е место на Востоке, до двух очков.

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    По шайбе забросили нападающие Эндрю Кэлоф и Данил Веряев, среди лидеров отметим защитников Филипа Хольма и Мэта Боди, нападающих Роберта Саболича, Энди Миэла, Дениса Паршина. Травмирован основной вратарь Станислав Галимов, и это главная проблема команды. В лазарете также ведущий защитник Денис Баранцев, защитник Антон Волченков, нападающий Даниил Ильин.

    «Торпедо» — одна из самых результативных команд в КХЛ. В среднем за матч нижегородцы забрасывают 2,88 шайб (7-й показатель). Но на этом сильные стороны заканчиваются, а вот игра в бороне почти нивелирует все достижения атаки — в среднем 3,1 пропущенных шайб за матч (больше пропускает только «Слован»).

    Прогноз

    «Торпедо» в кризисе и без основного вратаря, тогда как «Спартак» играет на своем льду — прогнозируем победу москвичей в матче с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 января 2019 года московский «Спартак» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск.
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