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    «Коламбус» и «Рейнджерс» должны порадовать очередным результативным матчем

    «Коламбус» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 14 января 2019 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Коламбус» — «Рейнджерс»
    Сергей Бобровский, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Рейнджерс».
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    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» дома в овертайме дожал «Нэшвилл» (4:3) — «Блу Джекетс» продолжают чередовать победы и поражения шесть матчей подряд, и удерживают третью строчку в Столичном дивизионе, опережая на одно очко «Айлендерс». Перед встречей с «Рейнджерс» «Коламбус» ждет выезд к «Вашингтону».

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    Российский вратарь Сергей Бобровский поединок с «Нэшвиллом» пропускал — ворота защищал Йоонас Корписало. Зато Артемий Панарин отметился дублем, дубль на счету Буна Дженнера, защитник Зак Веренски отдал две результативные передачи. Среди лидеров также защитник Сет Джонс, нападающие Пьерр-Люк Дюбуа, Кэм Аткинсон, Джош Андерсон и Ник Фолиньо. Травмированы защитник Райан Мюррей, нападающие Брэндон Дубински и Маркус Ханникяйнен.

    Главное достоинство «Коламбуса» в игре — это результативная атака с показателем в 3,23 заброшенные шайбы в среднем за матч (9-е место). Остальная командная статистика весьма бедная, и кроме того — «Блу Джекетс» имеют третье худшее большинство в НХЛ (14,2%)

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» проиграли на своей площадке «Айлендерс», и перед встречей с «Коламбусом» снова проведут дерби Нью-Йорка, но уже на льду «Островитян». Сейчас «Рейнджерс» занимают 6-е место в Столичном дивизионе, отстают на 11 очков от зоны плей-офф, а также идут на серии из шести поражений.

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    Шайбами в игре с «Айлендерс» отметились защитник Кевин Шаттенкирк, нападающие Йеспер Фаст и Райан Стром, российский нападающий Павел Бучневич отдал результативную передачу, Владислав Наместников очков не набирал. Не лучшим образом сыграл основной вратарь Хенрик Лундквист. Среди лидеров также защитник Ник Пьонк, нападающие Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и травмированный Кевин Хейес.

    Лишь по игре в большинстве «Рейнджерс» входят в топ-15, реализуя 19,7% своих попыток. А вот меньшинство, а также показатели заброшенных/пропущенных шайб — одни из худших в НХЛ.

    Прогноз

    Команды сыграли друг с другом два матча, обменявшись гостевыми победами — «Рейнджерс» выиграли в серии буллитов (5:4), а «Блу Джекетс» в овертайме (4:3). С учетом прошлого опыта, рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 14 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 02:00 мск.
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