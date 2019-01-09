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    «Вегас» и «Рейнджерс» могут начать матч осторожно

    «Вегас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 января 2019 года

    НХЛ Вегас Голден Найтс Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Вегас» — «Рейнджерс»
    Павел Бучневич, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Рейнджерс».
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    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» на своей площадке дожал «Нью-Джерси» (3:2) — это шестая победа «Голден Найтс» подряд и девятый матч с набранными очками. «Вегас» поднялся уже на второе место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, имея по 56 очков с лидером — «Калгари».

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    «Вегас» уступал «Дэвилз» 0:2 к 10-й минуте матча, но благодаря голам защитника Брэйдена Макнэбба, нападающих Макса Пачиоретти и Райана Ривза вырвал два очка. Среди лидеров команды защитник Ши Теодор, нападающие Коди Икин, Уильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Алекс Тух и Райли Смит. Травмированы защитник Колин Миллер и нападающий Эрик Хаула.

    У «Вегаса» очень сильная оборона и надежный вратарь Марк-Андре Флери. В итоге в среднем за матч «Голден Найтс» пропускают 2,62 шайбы (4-й показатель в НХЛ), а также нейтрализуют 83,3% большинства соперников (7-й показатель). Атака и большинство на среднем уровне.

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде были разбиты «Аризоной» (0:5), проиграв третий матч подряд и седьмой из последних десяти. В итоге команда из Нью-Йорка занимает лишь 6-е место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

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    В последних двух матчах «Рейнджерс» забросили лишь одну шайбу и пропустили 11, так что выделить в них некого. Но в целом лидерами являются вратарь Хенрик Лундквист, дублером которого выступает россиянин Александр Георгиев, защитники Кевин Шаттенкирк и Нил Пьорк, нападающие Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и травмированный на данный момент Кевин Хейес.

    Российские нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников также играют важную роль в команде — на счету Бучневича 12 (7+5) очков в 25 матчах, а Наместников набрал 15 (4+11) очков в 37 поединках.

    По большинству показателей, включая заброшенные/пропущенные шайбы и игру в меньшинстве, клуб из «Нью-Йорка» уверенно пасет задних в НХЛ. Лишь игра в большинстве ближе к средним показателям — 19,7% реализации.

    Прогноз

    В первом матче сезона «Вегас» обыграл «Рейнджерс» на выезде в овертайме (4:3). Сейчас «Голден Найтс» явные фавориты, но они любят играть от обороны, а «Рейнджерс» после серии крупных поражений должен также обратить больше внимания на защиту своих ворот. Так что рискнем с прогнозом на поздний гол — время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,27. 0

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    Прогноз на «Вегас» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 января 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 06:00 мск.
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