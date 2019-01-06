«Динамо Москва» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 января 2019 года московское «Динамо» примет рижское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Динамо Рига».

«Динамо Москва»

В прошлом поединке «Динамо» дома засушило «Автомобилист» (2:0), одержав седьмую победу в последних восьми матчах, а единственное поражение за это время москвичи потерпели на выезде как раз от «Динамо Рига» (4:5). «Динамо» поднялось уже на 5-е место в Западной конференции, опережая на одно очко «Спартак».

Все прогнозы на хоккей

Отличный матч против «Автомобилиста» провел голкипер Иван Бочаров, отразив все 30 бросков и оформив третий шатаут в сезоне, а голы лидеров форварда Вадима Шипачева и защитника Юсу Хиетанена принесли «Динамо» два очка. К лидерам также нужно отнести защитника Илью Никулина и нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Травмированы защитник Миика Койвисто, нападающие Максим Афиногенов и Андрей Алексеев.

По сравнению со стартом сезона «Динамо» улучшило не только турнирное положение, но и командую статистику, занимая места в районе топ-10 по заброшенным/пропущенным шайбам, а по реализации большинства москвичи благодаря Шипачеву и Кагарлицкому входят в топ-3 (25,6%). Зато меньшинство третье худшее в Лиге — лишь 74,7% надежности.

«Динамо Рига»

В прошлом матче «Динамо Рига» на выезде уступило «Локомотиву» (1:2), прервав серию из пяти матчей с набранными очками. Рижане подтянулись на 9-е место в Западной конференции, и отстают от зоны плей-офф и «Витязя» лишь на два очка.

Единственную шайбу в игре с «Локомотивом» забросил лучший бомбардир команды Линус Виделль. Среди лидеров также защитник Мэттью Майоне, нападающие Кевин Кларк, Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс и Андрис Джериньш. Травмирован нападающий Гунарс Скворцовс.

Главная сила рижского «Динамо» — в его обороне и спецбригадах. По этим показателям рижане занимают места в районе топ-10 КХЛ. Но линия нападения в целом одна из худших в Лиге — лишь 2,09 заброшенных шайб в среднем за матч и только 20-е место.

Прогноз

Соперники сыграли два матча в сезоне, оба в Риге и оба раза побеждали хозяева — 5:4 и 3:2. Сейчас фавориты москвичи, но с учетом результативных предыдущих поединков рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,08. 0