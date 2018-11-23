«Йокерит» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 ноября 2018 года финский «Йокерит» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Барыс».

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» дома в результативном матче разбил «Авангард» (7:4), одержав свою четвертую победу подряд. Финны уверенно занимают третье место в Западной конференции, и ждут осечек СКА и ЦСКА, чтобы попробовать сместить кого-то из лидеров.

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В игре с «Авангардом» все семь шайб забросили семь разных исполнителей, так что отметим, прежде всего лидеров команды — защитников Сами Леписто и Алекса Гранта, нападающих Джона Нормана, Йессе Йоэнсуу, Сакари Маннинена и Брайана О’Нейлла. К слову, два последних отметились в игре с омичами ассистентским дублем и хет-триком соответственно. Травмированы нападающие Марко Анттила, Никлас Йенсен, Петер Регин и защитник Эемели Расанен.

«Йокерит» — сугубо атакующая команда, которая забрасывает в среднем 3,68 шайб за матч, что является абсолютно лучшим результатом в КХЛ, и реализует 29,3% большинства (2-й лучший результат). В обороне игра в принципе тоже достойная, но заметно хуже.

«Барыс»

В прошлом матче «Барыс» дома всухую проиграл «Салавату Юлаеву» (0:3), потерпев свое третье поражение подряд, и все в родных стенах. Теперь казахстанцев ждет серия из трех выездных встреч, и они опустились на 5-е место в Восточной конференции, хотя могут вернуться в тройку в случае ближайших успехов, ведь у них два-три матча в запасе перед «Ак Барсом» и «Магниткой».

«Барыс» потерпел свое первое сухое поражение в сезоне, и парадокс в том, что до этого в последний раз он уступал всухую в предсезонной игре как раз с Уфой. Среди лидеров команды стоит отметить опытных вратарей Доминика Храковину и Хенрика Карлссона, защитников Даррена Дица и Кевина Даллмэна, форвардов Андре Петерссона, Патриса Кормье, Романа Старченко и травмированного Брендона Боченски. Также в лазарете защитник Йессе Блейкер.

«Барыс» можно назвать командой-близнецом «Йокерита» в том плане, что казахстанцы играют с акцентом на ворота соперников, забрасывая в среднем 3,36 шайб за матч (3-й результат в КХЛ) и реализуя 26,7% большинства (4-й). Но в обороне у «Барыса» дела заметно хуже, чем у «Йокерита» — 16-е место по пропущенным шайбам (2,67 в среднем за матч) и 18-е по игре в меньшинстве (77,2% надежности).

Прогноз

Это первая встреча соперников в сезоне, и с учетом очень высокой результативности двух команд, можно присмотреться к прогнозу на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,97. 0