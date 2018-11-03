«Аризона» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 2018 года «Аризона Койотис» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Каролина».

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» в родных стенах уничтожила «Оттаву» (5:1), одержав свою четвертую победу подряд и пятую в последних шести матчах. Более того, в последних четырех встречах команда забросила 20 шайб, пропустив лишь четыре. Теперь от зоны плей-офф Западной конференции их отделяет всего три очка.

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Очередной отличный матч отыграл вратарь Антти Раанта, отразив 25 из 26 бросков в створ, а форвард Алекс Галченюк оформил гол+пас. Также по шайбе на счету нападающих Рикарда Паника, Брэда Ричардсона, Дэрека Степана и защитника Оливера Экмана-Ларссона.

Российский защитник Илья Любушкин в этой игре очков не набирал, провел на льду 12 минут и умудрился наработать на отрицательную полезность «-1», пребывая на льду как раз в тот момент, когда «Сенаторс» забросили свою единственную шайбу. В лазарете находятся трое игроков — защитник Джейкоб Чичрин, нападающие Дэйв Боллан и Кристиан Дворак.

В последних четырех матчах у «Аризоны» лучшая результативность и лучшая оборона в НХЛ (в среднем 5 забитых голов за игру и лишь один пропущенный), но в общем именно атака у «Койотис» не впечатляет (25-е место), а вот оборона действительно лучшая в Лиге, в том числе благодаря 90,6% надежности в меньшинстве. Зато второе худшее большинство в НХЛ — всего 12,9% реализации.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» дома уступила «Бостону» (2:3), проиграв свой второй матч подряд и пятый в последних семи играх. Пока что «Харрикейнз» держаться на третьем месте в Столичном дивизионе и в зоне плей-офф Востока, но еще пару поражений, и они могут опуститься ближе к аутсайдерам.

В игре с «Бостоном» голами отличились защитник Даги Хэмилтон и нападающий Майкл Ферланд. В принципе, неплохой матч сыграл вратарь Скотт Дарлинг, но три шайбы с 31 броска многовато в таком поединке. Российский форвард Валентин Зыков отметился третьей результативной передачей в сезоне, а второй номер драфта Андрей Свечников провел на льду 13 минут в 3-й тройке и очков не набрал. Травмирован нападающий Виктор Раск.

Хорошей статистикой «Каролина» не отличается, разве что по игре в обороне «Харрикейнз» входят в топ-15, пропуская в среднем 2,83 шайбы за матч. Но у команды ужасные спецбригады, в том числе абсолютно худшее в НХЛ меньшинство (лишь 66,7% надежности).

Прогноз

«Аризона» набрала приличный ход, но рано или поздно серия побед закончится, а «Каролина», которой очень нужна победа, подходящий для этого кандидат. Рискнем с прогнозом на победу «Каролины» в матче с коэффициентом 1,96. 0