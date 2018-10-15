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    «Спартак» попробует сдержать атаку СКА

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 14 октября 2018 года

    КХЛ СКА Спартак
    Прогноз на СКА — «Спартак»
    Павел Дацюк (СКА)
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 14 октября 2018 года питерский СКА примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Спартак».
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    СКА

    В прошлом поединке СКА засушил на родном льду «Северсталь» (2:0), реабилитировавшись за предыдущее домашнее поражение от «Локомотива» (0:1). Однако в целом питерцы набирают очки 13 матчей подряд, и на протяжении этого отрезка уступили лишь дважды. Впереди у СКА еще три домашние встречи против московских команд.

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    Героем поединка против «Северстали» стал нападающий Павел Дацюк — ветеран оформил свой первый дубль в сезоне. Также стоит отметить две передачи защитника Патрика Херсли, и четвертый шатаут в регулярке голкипера Игоря Шестеркин, который отразил все 32 броска в створ и до сих идет с показателем менее одной пропущенной шайбы в среднем за игру. Список травмированных СКА пуст.

    СКА обладает одним из сильнейших составов в Лиге, так что не удивительно, что по пропущенным шайбам команда уступает только ЦСКА (в среднем 1,31 шайбы за игру). По количеству заброшенных шайб армейцы тоже в топ-5 (в среднем 3,38). Что касается спецбригад, здесь команде есть над чем работать — лишь 8-й результат в меньшинстве (83,8%) и 9-й в большинстве (24,6%).

    «Спартак»

    В прошлом поединке «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо», прервав серию из трех поражений кряду. Однако в целом в последних семи играх москвичи проиграли пять раз, и лишь один раз выиграли в основное время. «Спартак» пока что сохраняет 6-е место в Западной конференции, но вскоре москвичей может обойти «Витязь».

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    В игре с «Торпедо» результат сделала вторая тройка «Спартака» — Каспарс Даугавиньш заработал гол+пас, Робин Ганзл отдал две результативные передачи. Также нужно отметить их партнера по звену Никиту Филатова (один ассист), первую в сезоне шайбу защитника Михаила Григорьева и лишь вторую форварда Ярослава Косова. Лазарет команды пуст.

    У «Спартака» достаточно слабая линия атаки, что отражается и на статистике — в среднем 2,41 заброшенных шайб за матч (13-е место) и лишь 15,2% реализации большинства (19-й результат). Зато у своих ворот результаты заметно лучше — 7-е в лиге меньшинство (85%) и 10-е по пропущенным шайбам (2,35).

    Прогноз

    СКА безусловный фаворит поединка, однако «Спартак» неплохо играет от обороны, а армейцам в последних четырех матчах лишь раз удалось забросить больше трех шайб. Есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на СКА — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 14 октября 2018 года питерский СКА примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск.
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