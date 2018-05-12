Россия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая

Россия

В прошлом матче Россия уступила в овертайме Чехии (3:4), потерпев свое первое поражение на турнире и впервые пропустив голы. До этого в трех матчах Франция, Австрия и Беларусь были разбиты с общим счетом 20:0.

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Главной силой сборной России также является ее атакующая линия, при этом сразу трое нападающих делят лавры лучшего бомбардира команды – у Павла Дацюка, Кирилла Капризова и Александра Барабанова по 6 очков. Капризов с 4 голами также является лучшим снайпером нашей команды. В прошлой игре впервые сыграл на текущем чемпионате мира нападающий «Сент-Луиса» Никита Соншиков, но по-прежнему неизвестно, когда выйдет на лед форвард СКА Никита Гусев.

Матч с Чехией показал проблемы России в обороне, которая оказалась неспособной сдержать быстрого Давида Пастрнака из «Бостона». Но атака у нашей сборной одна из лучших на турнире, и дело не столько в именах и статистике, сколько в глубине состава и эффективности всех четырех троек.

Швейцария

В прошлом матче Швейцария обыграла Беларусь (5:2), одержав свою третью победу в четырех матчах. При этом чехам команда Патрика Фишера проиграла лишь в серии буллитов (4:5), тоже набрав очки. Но впереди у команды самые тяжелые матчи – против России, Швеции и Словакии. Результаты в этих играх и станут определяющими в плане борьбы Швейцарии за выход в плей-офф.

В составе сборной Швейцарии сразу семь хоккеистов из-за океана, но почти все выступают либо в АХЛ либо перемещаются между НХЛ и АХЛ. Пожалуй, лишь Нино Нидеррайтера из «Миннесоты» можно назвать звездой сборной. Он же, на данный момент, лучший бомбардир и снайпер команды – на счету форварда «Уайлд» 5 (3+2) очков. Первым номером в игре против России будет, вероятно, опытный Рето Берра из АХЛ.

Швейцария не выделяется ничем особенным в плане статистики – средние показатели атаки, обороны, спецбригад и т.д. но это цепкая сыгранная команда, которой Патрик Фишер пытается привить атакующий и активный хоккей.

Прогноз

1,98ТБ 5,5

Россия обязана побеждать сборную Швейцарии, учитывая разницу в классе команд, но при этом соперник вполне может заставить поработать нашу оборону. Поэтому ставка на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,98 выглядит вполне реальной.

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