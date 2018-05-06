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    Швеция не должна испытать проблем в игре с Чехией

    Швеция — Чехия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 6 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Чехии
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    Швеция не должна испытать проблем в игре с Чехией
    iihf.com
    В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 6 мая сборная Швеции сыграет со сборной Чехии. Начало матча – 17:15 мск. Прогноз на Швеция — Чехия.

    Швеция

    В первом матче на чемпионате мира сборная Швеции разбила Беларусь (5:0), а затем получила день отдыха перед игрой с Чехией, тогда как соперник провел тяжелый матч против Словакии.

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    Главной силой Швеции является ее НХЛовский десант – 16 человек в ростере представляют сильнейшую лигу мира. В итоге в первом поединке нападающий «Анахайма» Рикард Ракелл набрал 3 (1+2) очка, по голу и передаче на счету Мики Зибанеджада («Рейнджерс») и Маттиаса Янмарка («Даллас»). А вот ворота защищал представитель КХЛ и китайского «Кунь Луня» Магнус Хеллберг, который отразил все 27 бросков в створ, оформив шатаут.

    Конечно, Швеция полностью доминировала в игре с Беларусью, но не показала весь свой потенциал. Команда прибавляла в нужные моменты, но старалась не тратить много сил. В любом случае шведы – действующие чемпионы мира и один из главных претендентов на золотые медали в Дании.

    Чехия

    В отличие от Швеции, Чехии повезло с календарем меньше. В первой игре Чехия стартовала тяжелой победой в овертайме над Словакией (3:2), но сыграла на день позже Швеции, а значит имеет меньше суток на отдых.

    Ближайшие события

    Героями матча стали проспект «Каролины» Мартин Нечас и нападающий «Сент-Луиса» Дмитрий Якшин. Первый перевел игру в овертайм за 10 секунд до конца третьего периода, а второй забросил победную шайбу в дополнительное время. При этом не очень хороший матч провел вратарь Павел Францоуз, который отразил лишь 15 из 17 бросков в створ.

    Чехия пропустила две шайбы в меньшинстве – эта проблема команды была еще в последних матчах Евротура и продолжилась на чемпионате мира. Кроме того, у чехов в этой игре была слабая реализация моментов.

    Прогноз

    1,744Победа Швеции в основное время

    Швеция привезла на турнир мощный состав и выглядит явным фаворитом. Чехия, в свою очередь, провела сложный матч против Словакии, имеет намного меньше времени на отдых и ряд проблем в игре. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу Швеции в основное время с коэффициентом 1,744.

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