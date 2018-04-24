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    «Вашингтон» и «Коламбус» могут сыграть очередной овертайм

    «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Дмитрий Орлов
    Дмитрий Орлов
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 24 апреля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон».

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на выезде уступил «Вашингтону» в овертайме (3:4), потерпев свое третье поражение подряд в серии после двух подряд поражений. «Блу Джекетс» уступают 2:3, и находятся на грани вылета из плей-офф.

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    Российский нападающий Артемий Панарин в пятом матче очков не набирал, зато дублем выстрелил нападающий третьей тройки Мэтт Калверт. Еще одна шайба на счету форварда четвертой тройки Оливера Бьоркстранда. Российский вратарь Сергей Бобровский сыграл не самым лучшим образом, пропустив четыре шайбы из 29 бросков.

    После двух слабых домашних матчей, «Коламбус» снова показал зубы на чужом льду – перебросал соперника, создал много моментов и был близок к победе. Но в этот раз удача была на стороне «Кэпиталз», плюс не лучшим образом сыграл Сергей Бобровский.

    «Вашингтон»

    После двух домашних поражений «Вашингтон» был на грани провала. Однако столичному клубу удалось переломить ход серии, в которой «Кэпиталз» теперь ведут 3:2, и уже в следующем поединке имеют все шансы выйти во второй раунд.

    Ближайшие события

    Героем поединка стал нападающий Никлас Бэкстрем, который оформил дубль и набрал три очка за матч, забросив в том числе победную шайбу. Хороший поединок удался вратарю Брэйдену Холтби, по воротам которого соперник нанес 42 броска. Российский нападающий Александр Овечкин в этот раз очков не набирал, зато первые баллы набрал защитник Дмитрий Орлов, отдав две результативные передачи, а форвард Евгений Кузнецов забросил одну из четырех шайб команды.

    «Вашингтон» сыграл не самый лучший матч, но подтянул команду Брэйден Холтби, который в одном только третьем периоде отразил 15 из 16 бросков, тогда как «Кэпиталз» лишь раз потревожили Бобровского.

    Прогноз

    4,00Ничья в основное время

    Четыре из пяти матчей серии соперники закончили в овертаймах. Учитывая, что следующий матч будет чрезвычайно важным для «Вашингтона» и жизненно важным для «Коламбуса», можно рискнуть и поставить на очередную ничью в основное время с коэффициентом 4,00.

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