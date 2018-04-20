ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 20 апреля

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома обыграл «Ак Барс» в овертайме (2:1) и сумел размочить счет в серии после двух выездных поражений. «Ак Барс» по-прежнему побеждает, но у москвичей остается еще один матч в родных стенах, чтобы выровнять положение.

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Героем матча стал нападающий Кирилл Петров, который оформил дубль, забросив в том числе победную шайбу в овертайме. Также стоит отметить канадского форварда Грега Скотта, который выровнял положение в счете в конце второго периода. Вторую игру подряд ворота защищал Илья Сорокин. По его воротам соперник нанес лишь 19 бросков, но два из них оказались результативными. При этом в третьем матче серии в состав вернулся нападающий Кирилл Капризов, пропускавший два первых поединка.

ЦСКА в третьей игре перебросал «Ак Барс» в два раза 38:19, но дожать казанцев смог лишь в овертайме. Кроме того, москвичи пропустили в меньшинстве, и вынуждены были отыгрываться по ходу матча. Но возвращение Капризова и в целом хорошая игра в чужой зоне говорят о неплохих перспективах ЦСКА в четвертой игре.

«Ак Барс»

Третий матч серии мог принести «Ак Барсу» третью победу, однако удержать преимущество в счете казанцам не удалось – ЦСКА выиграл в овертайме. Следующая игра может иметь определяющее значение в серии. Проигрыш нивелирует всё преимущество команды, а победа вплотную приблизит «Ак Барс» к Кубку Гагарина.

В составе «Ак Барса» следует отметить очередную (третью в серии) шайбу Станислава Галиева. Кроме того, свой шестой гол в плей-офф провел Антон Ландер, а голкипер Эмиль Гарипов едва не стал героем матча, отразив 35 из 38 бросков в створ.

В третьей игре «Ак Барс» играл от обороны и был близок к достижению цели, но ЦСКА в итоге переработал казанцев. «Ак Барс» реализовал максимум возможностей, забросил в большинстве, не пропустил в меньшинстве. Но связать полностью атаку ЦСКА, как это было в первых матчах, команде не удалось.

Прогноз

1,82Победа ЦСКА в основное время

ЦСКА, хоть и с трудом, но размочил счет в серии. Это добавит хороших эмоций команде, а четвертая игра снова пройдет в Москве. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,82.

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