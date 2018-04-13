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    «Бостон» попробует сдержать атаку «Торонто» во главе с Мэттьюзом

    «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 апреля

    НХЛ Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс
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    Никита Зайцев
    Никита Зайцев
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 13 апреля «Бостон Брюинз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Торонто».

    «Бостон»

    В последнем матче регулярного чемпионата «Бостон» на родном льду проиграл «Флориде» (2:4). Это поражение стало для «Брюинз» четвертым в пяти заключительных поединках.

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    Оно же стоило «Бостону» победы в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе – первое место заняла «Тампа-Бэй». С другой стороны, постепенно пустеет ранее переполненный лазарет команды – точно не сыграют только защитник Брэндон Карло и нападающий Андерс Бьорк. Зато вскоре должен вернуться на лед звездный форвард Рик Нэш, а также нападающие Райли Нэш и Шон Кураль. Российский вратарь Антон Худобин в своем последнем матче регулярного чемпионата помог «Бостону» обыграть «Оттаву», отразив 26 из 28 бросков и прервав серию из пяти поражений подряд, в том числе трех подряд в овертаймах.

    Сила «Бостона» в его сбалансированной игре. Команда почти по всем показателям входит в топ-5, но все же акцент делается больше на оборону и надежную игру вратаря Тууки Раска. В среднем за матч «Брюинз» пропускают лишь 2,57 шайб – это 4-й показатель в НХЛ. А по игре в меньшинстве «Бостон» третий в Лиге – 83,7% надежности.

    «Торонто»

    В последнем матче регулярки «Торонто» дома в канадском дерби обыграл «Монреаль» (4:2). Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» шестой в последних десяти матчах.

    Ближайшие события

    Однако особой важности последние матчи для «Торонто» не несли. Команда уверенно шла на третьем месте в Атлантическом дивизионе следом за «Тампой» и «Бостоном» — ни вверх, ни вниз «Лифс» бы не передвинулись. При этом лазарет команды пуст. Что касается российского защитника Никиты Зайцева, он не набирал очки четыре последних матча в регулярке, но проводил на льду в среднем около 19 минут.

    Главная сила «Торонто» — это линия атаки во главе с Остоном Мэттьюзом. «Лифс» забрасывают 3,29 шайб в среднем за матч (3-е место в НХЛ), а также реализуют 25% большинства (2-е место). Но по игре в обороне «Торонто» не входит в топ-10 Лиги.

    Прогноз

    2,11ТМ 5,5

    В регулярном чемпионате «Торонто» трижды обыграл «Бостон», и лишь раз успех праздновали «Брюинз». Причем лишь раз команды забросили больше пяти шайб за игру на двоих. Если учесть, что команды сыграют на льду более оборонительных «Брюинз», можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,11.

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