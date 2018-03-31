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    «Колорадо» прервет неудачную серию в матче с «Чикаго»

    «Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

    НХЛ Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс
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    Семен Варламов
    Семен Варламов
    Si.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 31 марта «Колорадо Эвеланш» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Чикаго».

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома проиграл «Филадельфии» (1:2). Это поражение стало для «Эвеланш» вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.

    Все прогнозы на НХЛ

    Серия неудач отразилась на турнирном положении команды. «Колорадо» опустился на 9-е место в Западной конференции. Хотя от зоны плей-офф «Лавин» отделяет всего одно очко. На таком расстоянии пребывают сразу три конкурента – «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Сент-Луис». В списке травмированных вратарь Джонатан Бернье, защитник Марк Барберио, нападающие Свен Андригетто и Колин Уилсон. Российский вратарь Семен Варламов в последних пяти сыгранных матчах одержал три победы, пропустив всего 11 шайб. Защитник Никита Задоров не набирает очки пять поединков кряду, но проводит на льду в среднем около 20 минут. Нападающий Наиль Якупов в игре с «Филадельфией» появился на льду впервые с 11 марта.

    «Колорадо» в текущем сезоне является достаточно результативной командой, забрасывая в среднем 3,10 шайбы за матч – это 10-й показатель в НХЛ. Оборона и большинство у «Лавин» среднее, а вот в меньшинстве «Эвеланш» одна из топ-команд – 83,5% надежности и 3-й результат.

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» дома в серии буллитов проиграл «Сан-Хосе» (3:4), потерпев свое восьмое поражение в последних десяти поединках. Перед игрой с «Колорадо» «Блэкхокс» также успеют сыграть дома с «Виннипегом».

    Ближайшие события

    «Чикаго» занимает третье с конца место в Западной конференции, последнее в Центральном дивизионе и давно распрощался с надеждами на плей-офф. В списке травмированных основной вратарь Кори Кроуфорд, нападающие Джош Хэйден, Энтони Дюклер и Джонатан Тэйвз. Российский нападающий Артем Анисимов не набирает очки четыре матча и не может забросить шайбу семь поединков.

    «Чикаго» не блещет командной статистикой, показывая слабые результаты как в атаке, так и в обороне – места в третьем десятке команд НХЛ. Но хуже всего «Блэкхокс» играют в большинстве – всего 16% реализации, что является четвертым результатом с конца.

    Прогноз

    1,93Победа «Колорадо» в основное время

    В трех поединках в сезоне дважды победу праздновал «Колорадо», в том числе дома. Сейчас «Эвеланш» снова играют дома и победа им нужна больше. Можно присмотреться к ставке на победу «Колорадо» в основное время с коэффициентом 1,93.

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