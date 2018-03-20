«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» проиграл «Ак Барсу» (1:4), но может считать успешным свой выезд в Казань. В первой игре «Магнике» удалось взять победу в овертайме, которая дает магнитогорцам определенное психологическое преимущество перед играми на своем льду.

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Единственной значимой проблемой «Металлурга» в Казани стала игра основного вратаря Василия Кошечкина, который в двух поединках пропустил семь шайб, и был заменен после второго периода второго матча на Илью Самсонова. Это плохой звоночек для магнитогорцев. С другой стороны, в первой игре дублем выстрелил Войтек Вольски, который и принес «Металлургу» важнейшую выездную победу.

В двух матчах «Металлург» не реализовал ни одного большинства, хотя имел не так уж много возможностей. С другой стороны, команда также ни разу не пропустила в меньшинстве. Главная проблема «Магнитки» сейчас – стабилизировать игру Кошечкина.

«Ак Барс»

Поражение на своем льду в первом матче (3:4 ОТ) нельзя назвать удачным результатом для «Ак Барса» по итогам домашних поединков. С другой стороны, казанцам удалось собраться и сравнять счет в серии после второго поединка (4:1). Учитывая силу соперника, вряд ли кто-то надеялся на легкую прогулку для «Ак Барса».

После первой игры Зинетула Билялетдинов сделал одну, но важную замену. Место Александра Бурмистрова во второй тройке занял ветеран Данис Зарипов, пропускавший стартовый матч. Замена вышла удачной – Зарипов отметился голом и передачей. Также стоит отметить игру голкипера Эмиля Гарипова, к которому были претензии по итогам первого поединка.

Как мы уже сказали выше, ни «Ак Барс» ни «Металлург» не забросили и не пропустили ни одной шайбы в неравных составах. Это и плюс и минус командам, но в любом случае, этот фактор еще может сыграть свою роль в дальнейшем. Однако казанцам удалось показать более результативную игру в атаке.

Прогноз

1,92Время первого гола 12-60 мин.

Соперники примерно равны по силам и букмекеры также дают совсем небольшой перевес в пользу «Металлурга» только за счет домашней площадки. В любом случае ценность третьего матча достаточно высока, а значит команды должны начать поединок более осторожно. Можно присмотреться к ставке на время первого гола с 12-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,92.

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