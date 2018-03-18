«Сент-Луис» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 марта

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» дома проиграл «Колорадо» (1:4), потерпев свое первое поражение после двух побед подряд, но третье в последних пяти матчах.

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На данный момент «Сент-Луис» занимает 11-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на четыре очка. Главная проблема – травмы. В лазарете пребывают вратарь Картер Хаттон, защитники Джей Боумистер и Джоэль Эдмундсон, нападающий Скотти Апшолл. Правда, возвращение Хаттона и Эдмундсона ожидается от матча к матчу. Российский нападающий Иван Барбашев в пяти последних матчах забросил три шайбы и отдал две передачи. Нападающий Владимир Тарасенко не может набрать очки два матча подряд.

«Сент-Луис» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,66 шайбы за матч – это 7-е место в НХЛ. Но очень слабо выглядит в атаке, забрасывая в среднем всего 2,70 шайб за матч, а по игре в большинстве «Блюз» вовсе предпоследние – только 15% реализации.

«Рейнджерс»

В прошлом поединке «Рейнджерс» неожиданно обыграл дома в овертайме «Питтсбург», одержав свою вторую победу подряд и три матча кряду набирая очки. При том, что клуб из Нью-Йорка еще ранее обменял нескольких лидеров и занимается перестройкой команды.

На данный момент «Рейнджерс» занимают 11-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на девять очков, так что речь о плей-офф не идет. В списке травмированных голкипер Онджей Павелец и три защитника – Энтони Д’Энджело, Стивен Кампфер и Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий Владислав Наместников в последних семи матчах забросил лишь одну шайбу. Нападающий Павел Бучневич в двух последних матчах отдал четыре результативные передачи.

«Рейнджерс» не могут похвастаться хорошей командной статистикой, кроме игры в меньшинстве – 82,9% надежности и 5-е место в Лиге. Также относительно неплохо команда выглядит в большинстве, реализуя 21,1% попыток (11-е место). Но «Рейнджерс» очень много пропускают — в среднем 3,13 шайб за матч и 25-е место в НХЛ.

Прогноз

1,99Победа «Сент-Луиса» в основное время

Первая встреча соперников в сезоне завершилась выездной победой «Сент-Луиса» (3:1). Сейчас «Блюз» играют дома и победа для них гораздо важнее. Можно присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в основное время с коэффициентом 1,99.

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