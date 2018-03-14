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    «Нэшвилл» и «Виннипег» могут подарить очередной результативный матч

    «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 марта

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс
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    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов
    Zimbio
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 14 марта «Нэшвилл Предаторз» примет «Виннипег Джетс». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Виннипег».

    «Нэшвилл»

    В прошлом поединке «Нэшвилл» в родных стенах проиграл в серии буллитов «Нью-Джерси» (2:3). Это поражение прервало серию из 10 побед подряд, которая стала для «Предаторз» рекордной в истории франшизы.

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    «Нэшвилл» уверенно лидирует в Центральном дивизионе и во всей Западной конференции. «Виннипег» отстает от «Нэшвилла» на семь очков в дивизионе, а «Вегас» на пять в общей таблице конференции. Список травмированных пуст. Российский защитник Алексей Емелин не набирает очки 26 матчей, но проводит на льду в среднем около 20 минут за матч.

    «Нэшвилл» обладает самой надежной обороной в Лиге. В среднем за матч команда пропускает всего 2,46 шайбы. Но вот игра в меньшинстве – самый слабый показатель команды – 82,2% надежности и 11-е место в НХЛ. По игре в атаке и в большинстве «Предаторз» также входят в топ-10.

    «Виннипег»

    В прошлом поединке «Виннипег» на выезде проиграл «Филадельфии» (1:2), прервав серию из четырех побед подряд. Но в целом в 10 последних матчах «Джетс» проиграли лишь трижды.

    Ближайшие события

    «Виннипег» уверенно занимает второе место в Центральном дивизионе, опережая на шесть очков «Миннесоту». Но в лазарете находятся несколько ключевых игроков – защитник Джейкоб Троуба, нападающие Адам Лоури, Шон Мэттис и Марк Шайфли. Российский защитник Дмитрий Куликов не набирает очки 13 матчей подряд, а его игровое время составляет в среднем около 19 минут за поединок.

    «Виннипег» одна из немногих команд в НХЛ, которая по всем без исключения показателям входит в топ-5 Лиги. Прекрасная атака, надежная оборона и вратари, хорошие спецбригады. А лучше всего показатели у «Джетс» при игре в большинстве – 24,4% и 2-я позиция в НХЛ следом за «Питтсбургом».

    Прогноз

    2,03ТБ 5,5

    Соперники успели сыграть друг с другом трижды в течение сезона. Два раза победу одержал «Нэшвилл», еще раз успех праздновали игроки «Виннипега». Но ни разу команды не забрасывали меньше 8 шайб на двоих. Так что советуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 2,03.

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