«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 7 марта

«Авангард»

В прошлом матче «Авангарду» удалось взять победу на выезде у «Салавата Юлаева» и сравнять счет в серии (1:1). Предстоящий матч станет третьим для команд и первым на льду омского клуба.

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«Авангард» по-прежнему не может рассчитывать на ведущего защитника Йонаса Анелёва и нападающего Валентина Пьянова, а чисто российскую оборону «ястребов» не назвать эталонной. С другой стороны, разыгралась легионерская тройка Андре Петерссона, который во втором матче оформил хет-трик.

«Авангард» сейчас показывает активную атакующую игру, что не было присуще команде в регулярном чемпионате. В двух матчах омичи забросили 11 шайб. Правда, пропустили также много – восемь.

«Салават Юлаев»

Первые матчи сложно назвать успешными для «Салавата Юлаева». Если в первом поединке удалось добыть три очка, то второй уфимцы полностью провалили, отдав эмоциональное преимущество сопернику перед играми на его льду.

Главная проблема «Салавата» — травма ведущего голкипера Бэна Скривенса. Он уже выведен из списка травмированных, но в двух стартовых поединках не играл. Как итог Иван Налимов и Андрей Кареев за два матча пропустили 11 шайб и в каждой игре успели поменять друг друга.

В двух матчах «Салават» показал хорошую реализацию большинства, забросив три из восьми шайб в численном преимуществе. Но оборона и вратари сыграли ужасно. Для Уфы успех в серии будет зависеть от того, как скоро и в какой форме вернется в строй Бэн Скривенс.

Прогноз

2,09Победа «Салавата Юлаева» в матче

Делая прогноз на этот поединок нужно учитывать фактор Бэна Скривенса. Судя по всему, канадский страж ворот уже должен выйти на лед в Омске. В таком случае фаворитом поединка должна стать команда из Уфы. Советуем присмотреться к ставке на победу «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 2,09.

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