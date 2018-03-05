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    «Трактор» и «Нефтехимик» могут продолжить играть результативно

    «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта

    КХЛ Трактор Нефтехимик
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    «Трактор» и «Нефтехимик» могут продолжить играть результативно
    hctraktor.org
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта челябинский «Трактор» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Нефтехимик».

    «Трактор»

    В первом матче «Трактор» сумел удачно стартовать, забросив две быстрые шайбы. В конечном итоге это позволило челябинцам взять победу в овертайме и повести в серии.

    Все прогнозы на КХЛ

    «Трактор» также удачно финишировал в регулярном чемпионате, сумев выиграть борьбу за третье место у «Автомобилиста», «Магнитки» и «Нефтехимика». А по количеству набранных очков подопечные Анвара Гатиятулина вовсе финишировали вторыми следом за «Ак Барсом». Лазарет команды пуст.

    В регулярном чемпионате самой сильной стороной «Трактора» была оборона – в среднем всего 2,16 пропущенных шайб за матч и 5-е место в КХЛ. Игра в атаке и спецбригады были на среднем и ниже среднего уровне.

    «Нефтехимик»

    В первом матче «Нефтехимику» удалось сделать камбэк, проигрывая 0:2 и 1:3. Все же, на овертайм сил у команды из Нижнекамска не хватило, и зацепиться за важнейшую победу на выезде не удалось.

    Ближайшие события

    Если учесть, что в двух последних матчах регулярки «Нефтехимик» также проиграл, опустившись на 6-е место, то в общей сложности серия поражений подопечных Андрея Назарова насчитывает уже три поединка.

    «Нефтехимик» старается играть жестко, в силовом стиле, а самой сильной стороной команды в регулярке была игра в обороне – 2,41 пропущенные шайбы в среднем за матч (11-й результат) и 84,3% надежности в меньшинстве, что было четвертым лучшим показателем в КХЛ.

    Прогноз

    2,45ТБ 4,5

    В первой игре две в целом не слишком результативные команды выдали вполне результативный поединок. Конечно, далеко не факт, что ситуация останется такой же, но она вполне вероятна. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 за 2,45.

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