Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бостон» может взять выездной реванш у «Баффало»

    «Баффало» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля

    НХЛ Бостон Брюинз Баффало Сэйбрз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Антон Худобин
    Антон Худобин
    Pinterest
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля «Баффало Сэйбрз» примет «Бостон Брюинз» Начало матча – 01:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Бостон».

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» на выезде в овертайме дожал «Детройт» (3:2), прервав серию из трех поражений подряд.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Баффало» занимает последнее место в Восточной конференции и давно не претендует на плей-офф. В списке травмированных лидер атак команды Джек Айхель, защитники Джейк Маккейб и Зак Богосян. Российский защитник Виктор Антипин не набирает очки три матча подряд, а в пяти последних играх отметился одной результативной передачей.

    У «Баффало» абсолютно худшая атака в НХЛ – в среднем лишь 2,39 заброшенных шайб за матч. Не намного лучше игра в обороне, и лишь по игре на выбрасываниях команда входит в топ-10 – 51,1%.

    «Бостон»

    В прошлой игре «Бостон» обыграл на выезде «Эдмонтон» (3:2), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.

    Ближайшие события

    «Брюинз» продолжают занимать комфортное второе место в Атлантическом дивизионе и если и опустятся, то разве что на строчку вниз. В лазарете пребывают защитники Кеван Миллер и нападающий Андерс Бьорк. Российский вратарь Антон Худобин в последний раз выходил на лед в игре с «Эдмонтоном» 21 февраля, одержав третью победу подряд и отразив 18 бросков из 20.

    У «Бостона» абсолютно лучшая оборона в Лиге. В среднем за матч команда пропускает всего 2,41 шайбы и показывает 84% надежности в меньшинстве. Единственный показатель, по которому «Брюинз» не входят в топ-10 – это игра в большинстве – 20,4% и 14-е место.

    Прогноз

    2,03Победа «Бостона» в основное время

    В прошлом поединке «Бостон» проиграл «Баффало» дома (2:4), и в целом в трех матчах в сезоне уступил «Сэйбрз» дважды. Но сейчас есть смысл присмотреться к победе «Бостона» в основное время с коэффициентом 2,03.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Результативная суббота
  • 4,43
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Потускневшая звезда
  • Гарет Бейл уходит из «Реала». Что с ним будет дальше?
    •
  • Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале
  • Обзор СМИ после двух медалей российских лыжников в марафоне на ОИ-2018
    •
  • Без классического финала. Провал или нет?
  • СМИ о сенсационном сопернике сборной России
    •
  • Двоюродный брат мельдония. Сергеева оказалась в допинговом скандале
  • Российская бобслеистка сдала положительный допинг-тест
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов