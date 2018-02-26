«Баффало» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» на выезде в овертайме дожал «Детройт» (3:2), прервав серию из трех поражений подряд.

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«Баффало» занимает последнее место в Восточной конференции и давно не претендует на плей-офф. В списке травмированных лидер атак команды Джек Айхель, защитники Джейк Маккейб и Зак Богосян. Российский защитник Виктор Антипин не набирает очки три матча подряд, а в пяти последних играх отметился одной результативной передачей.

У «Баффало» абсолютно худшая атака в НХЛ – в среднем лишь 2,39 заброшенных шайб за матч. Не намного лучше игра в обороне, и лишь по игре на выбрасываниях команда входит в топ-10 – 51,1%.

«Бостон»

В прошлой игре «Бостон» обыграл на выезде «Эдмонтон» (3:2), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.

«Брюинз» продолжают занимать комфортное второе место в Атлантическом дивизионе и если и опустятся, то разве что на строчку вниз. В лазарете пребывают защитники Кеван Миллер и нападающий Андерс Бьорк. Российский вратарь Антон Худобин в последний раз выходил на лед в игре с «Эдмонтоном» 21 февраля, одержав третью победу подряд и отразив 18 бросков из 20.

У «Бостона» абсолютно лучшая оборона в Лиге. В среднем за матч команда пропускает всего 2,41 шайбы и показывает 84% надежности в меньшинстве. Единственный показатель, по которому «Брюинз» не входят в топ-10 – это игра в большинстве – 20,4% и 14-е место.

Прогноз

2,03Победа «Бостона» в основное время

В прошлом поединке «Бостон» проиграл «Баффало» дома (2:4), и в целом в трех матчах в сезоне уступил «Сэйбрз» дважды. Но сейчас есть смысл присмотреться к победе «Бостона» в основное время с коэффициентом 2,03.

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