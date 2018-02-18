Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Чикаго» — «Вашингтон». Проиграет ли «Чикаго» девятый матч подряд?

    «Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Вашингтон Кэпиталз
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    AOL.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля «Чикаго Блэкхокс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Вашингтон».

    «Чикаго»

    «Чикаго» в прошлом матче проиграл дома «Анахайму» (2:3). На данный момент серия поражений «Блэкхокс» достигла ужасных восьми поединков кряду. Последний раз «Чикаго» побеждал еще в январе.

    Все прогнозы на НХЛ

    На данный момент «Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф команда отстает уже на 12 очков. В списке травмированных защитник Ян Рутта, все никак не может восстановиться основной вратарь Кори Кроуфорд. Российский форвард Артем Анисимов не может набрать очки четыре матча подряд.

    Единственная сильная сторона «Чикаго» — игра в меньшинстве – 82,7% надежности и 7-е место в Лиге. Остальные показатели слабые, и лишь по игре в обороне «Блэкхокс» входят в топ-20 команд Лиги – в среднем 2,90 пропущенные шайбы за матч и 17-е место.

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде обыграл «Миннесоту» (5:2), прервав серию из двух поражений подряд. Правда, в этих матчах «Кэпиталз» также набирали очки за ничьи в основное время.

    Ближайшие события

    Сейчас «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион, опережая на три очка «Питтсбург» и имея два матча в запасе. Список травмированных пуст. Российский лидер атак «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Миннесотой» забросил шайбу, отдал три передачи и продлил результативную серию до трех поединков подряд. Защитник Дмитрий Орлов в трех матчах набрал 2 (1+1) очка, а форвард Евгений Кузнецов прервал серию из 8 матчей с набранными очками.

    «Вашингтон» больше внимания уделяет атаке, забрасывая в среднем 3,12 шайбы за матч и реализуя 21,1% большинства. Это единственные показатели, по которым «Кэпиталз» входят в топ-10.

    Прогноз

    1,73ТМ 6

    Первый матч завершился домашней победой «Вашингтона» (6:2). Сейчас букмекеры также отдают предпочтение «Кэпиталз», а мы советуем присмотреться к ставке на тотал меньше 6 за 1,73.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Марез поможет «Лестеру» выйти в четвертьфинал
  • 5,18
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Показали характер. Россия разгромила Словению
  • Россия разгромила Словению во втором матче группового турнира Олимпиады-2018
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • Спицов обменял деревянную медаль на бронзовую
  • Реакция СМИ на бронзовую медаль российского лыжника
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов