«Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля

«Чикаго»

«Чикаго» в прошлом матче проиграл дома «Анахайму» (2:3). На данный момент серия поражений «Блэкхокс» достигла ужасных восьми поединков кряду. Последний раз «Чикаго» побеждал еще в январе.

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На данный момент «Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф команда отстает уже на 12 очков. В списке травмированных защитник Ян Рутта, все никак не может восстановиться основной вратарь Кори Кроуфорд. Российский форвард Артем Анисимов не может набрать очки четыре матча подряд.

Единственная сильная сторона «Чикаго» — игра в меньшинстве – 82,7% надежности и 7-е место в Лиге. Остальные показатели слабые, и лишь по игре в обороне «Блэкхокс» входят в топ-20 команд Лиги – в среднем 2,90 пропущенные шайбы за матч и 17-е место.

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде обыграл «Миннесоту» (5:2), прервав серию из двух поражений подряд. Правда, в этих матчах «Кэпиталз» также набирали очки за ничьи в основное время.

Сейчас «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион, опережая на три очка «Питтсбург» и имея два матча в запасе. Список травмированных пуст. Российский лидер атак «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Миннесотой» забросил шайбу, отдал три передачи и продлил результативную серию до трех поединков подряд. Защитник Дмитрий Орлов в трех матчах набрал 2 (1+1) очка, а форвард Евгений Кузнецов прервал серию из 8 матчей с набранными очками.

«Вашингтон» больше внимания уделяет атаке, забрасывая в среднем 3,12 шайбы за матч и реализуя 21,1% большинства. Это единственные показатели, по которым «Кэпиталз» входят в топ-10.

Прогноз

1,73ТМ 6

Первый матч завершился домашней победой «Вашингтона» (6:2). Сейчас букмекеры также отдают предпочтение «Кэпиталз», а мы советуем присмотреться к ставке на тотал меньше 6 за 1,73.

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