«Баффало» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля

«Баффало»
В прошлом матче «Баффало» дома обыграл «Айлендерс» (4:3), прервав свою серию из четырех поражений подряд. Но перед тем как принять дома «Колорадо», «Сэйбрз» проведут матч на выезде против «Бостона».
«Баффало» прочно обосновался на дне турнирной таблицы Восточной конференции и уже давно не думает о плей-офф. В списке травмированных защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб. Российский защитник Виктор Антипин не набирает очки четыре матча подряд, и в прошлом поединке с «Айлендерс» провел на льду 13:32 минуты.
У «Баффало» худшая атака лиги – всего 2,30 заброшенные шайбы в среднем за матч. Одни из худших защитных и вратарских линий, слабые спецбригады и только по игре на точке вбрасываний у «Сэйбрз» 10-й показатель в НХЛ – 51,3%.
«Колорадо»
«Колорадо» в прошлом матче проиграл на выезде «Сент-Луису» (1:6), продолжив чередовать победы с поражениями. Кроме того, перед встречей с «Сэйбрз», «Лавины» сыграют на выезде с «Каролиной».
«Колорадо» занимает 11-е место в Западной конференции, но отстает от зоны плей-офф и 8-й строчки всего на два очка. В списке травмированных ведущий форвард команды Натан Маккиннон, нападающие Блейк Комо и Свен Андригетто, а также защитник Марк Барберио. Российский вратарь Семен Варламов в последнем матче с «Сент-Луисом» был заменен на 39-й минуте матча, пропустив три шайбы. Никита Задоров тот же поединок завершил с полезностью «-2» и провел на льду чуть меньше 20 минут.
«Колорадо» показывает парадоксальные показатели статистики. У «Эвеланш» не лучшая игра в обороне, но в меньшинстве у «Лавин» 83,3% надежности и 3-е место в НХЛ. Команда неплохо выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,15 шайб за матч (7-й результат), но посредственно выглядит в большинстве – всего 19,9% реализации (18-я позиция).
Прогноз
Первый матч соперников в сезоне завершился победой «Баффало» на льду «Колорадо» (4:2), но сейчас «Эвеланш» нуждаются в очках гораздо больше, тогда как «Сэйбрз» уже ни на что не претендуют. Можно присмотреться к ставке на победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 1,76.