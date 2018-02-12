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    «Колорадо» может взять реванш у «Баффало»

    «Баффало» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля

    НХЛ Колорадо Эвеланш Баффало Сэйбрз
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    Никита Задоров
    Никита Задоров
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля «Каролина Харрикэйнз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Колорадо».

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» дома обыграл «Айлендерс» (4:3), прервав свою серию из четырех поражений подряд. Но перед тем как принять дома «Колорадо», «Сэйбрз» проведут матч на выезде против «Бостона».

    Все прогнозы на НХЛ

    «Баффало» прочно обосновался на дне турнирной таблицы Восточной конференции и уже давно не думает о плей-офф. В списке травмированных защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб. Российский защитник Виктор Антипин не набирает очки четыре матча подряд, и в прошлом поединке с «Айлендерс» провел на льду 13:32 минуты.

    У «Баффало» худшая атака лиги – всего 2,30 заброшенные шайбы в среднем за матч. Одни из худших защитных и вратарских линий, слабые спецбригады и только по игре на точке вбрасываний у «Сэйбрз» 10-й показатель в НХЛ – 51,3%.

    «Колорадо»

    «Колорадо» в прошлом матче проиграл на выезде «Сент-Луису» (1:6), продолжив чередовать победы с поражениями. Кроме того, перед встречей с «Сэйбрз», «Лавины» сыграют на выезде с «Каролиной».

    Ближайшие события

    «Колорадо» занимает 11-е место в Западной конференции, но отстает от зоны плей-офф и 8-й строчки всего на два очка. В списке травмированных ведущий форвард команды Натан Маккиннон, нападающие Блейк Комо и Свен Андригетто, а также защитник Марк Барберио. Российский вратарь Семен Варламов в последнем матче с «Сент-Луисом» был заменен на 39-й минуте матча, пропустив три шайбы. Никита Задоров тот же поединок завершил с полезностью «-2» и провел на льду чуть меньше 20 минут.

    «Колорадо» показывает парадоксальные показатели статистики. У «Эвеланш» не лучшая игра в обороне, но в меньшинстве у «Лавин» 83,3% надежности и 3-е место в НХЛ. Команда неплохо выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,15 шайб за матч (7-й результат), но посредственно выглядит в большинстве – всего 19,9% реализации (18-я позиция).

    Прогноз

    1,76Победа «Колорадо» в матче

    Первый матч соперников в сезоне завершился победой «Баффало» на льду «Колорадо» (4:2), но сейчас «Эвеланш» нуждаются в очках гораздо больше, тогда как «Сэйбрз» уже ни на что не претендуют. Можно присмотреться к ставке на победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 1,76.

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