«Бостон» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» обыграл на выезде «Рейнджерс» (6:1), продлив серию побед до четырех подряд. Более того, «Брюинз» проиграли лишь один из последних десяти сыгранных поединков.

Все прогнозы на НХЛ

Отличный ход «Бостона» позволяет команде держаться на втором месте в Атлантическом дивизионе, причем «Брюинз» отстают от «Тампы-Бэй» всего на три очка и сыграли на два матча меньше. В списке травмированных защитник Кеван Миллер, нападающие Андерс Бьорк, Ноэль Аккиари и Фрэнк Ватрано. Впрочем, более-менее ощутимая потеря лишь Миллер.

Российский вратарь Антон Худобин помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс», отразив 21 из 22 бросков по своим воротам – это вторая победа Худобина в трех последних сыгранных матчах. Что касается командной статистики, у «Бостона» самые надежные в Лиге вратари и оборона – всего 2,35 пропущенных шайб в среднем за матч.

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» дома обыграл «Айлендерс» (4:3), прервав серию из четырех поражений подряд. Но до этого «Сэйбрз» смогли выдать три победы подряд.

«Баффало» — худшая команда Восточной конференции и предпоследняя в лиге. Меньше очков только у «Аризоны». В списке травмированных защитник Зак Богосян и Джейк Маккэйб. Российский защитник Виктор Антипин не набирает очки четыре матча подряд и в прошлом поединке провел на льду 13 с половиной минут.

В плане командной статистики «Сэйбрз» вполне логично одни из худших в лиге. А что касается игры в атаке, «Баффало» абсолютно худшая команда в НХЛ – всего 2,30 заброшенные шайбы в среднем за поединок.

Прогноз

3,10Победа «Баффало» в матче

Несмотря на то, что команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, в текущем сезоне соперники обменялись выездными победами. Учитывая, что «Бостон» должен рано или поздно допустить осечку, а «Баффало» уже побеждал «Брюинз» на их льду в этом году, можно присмотреться к рискованной ставке на победу «Баффало» в матче с классным коэффициентом 3,10.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram