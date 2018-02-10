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    «Виннипег» — «Сент-Луис». Кто победит в битве лидеров Центрального дивизиона?

    «Виннипег» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля

    НХЛ Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз
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    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    Bleedin' Blue
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля «Виннипег Джетс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Сент-Луис».

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» дома одолел «Аризону» (4:3), одержав свою третью победу в четырех домашних матчах. При этом в родных стенах «Джетс» сыграют еще шесть поединков.

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    «Виннипег» вернул себе первое место в Центральном дивизионе, оттеснив вниз «Нэшвилл», но целый ряд игроков находится в лазарете – вратарь Стив Мэйсон, защитник Джейкоб Троуба, нападающие Адам Лоури, Шон Мэттис, Мэтт Хендрикс и Марк Шайфли. Это большая проблема для главного тренера Пола Мориса.

    В игре с «Аризоной» российский защитник Дмитрий Куликов забросил свою третью шайбу в сезоне, прервав серию из 12 матчей без очков. Что касается общекомандной статистики, «Виннипег» входит в десятку лучших команд Лиги по всем показателям, но лучше всего «Джетс» реализуют большинство – 24,1% и 2-й место в НХЛ.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома проиграл «Миннесоте» (2:6), потерпев свое второе поражение в последних трех матчах, хотя до этого шел на серии из трех побед кряду. При этом перед игрой в Виннипеге «Блюз» примут дома «Колорадо».

    Ближайшие события

    «Сент-Луис» занимает третье место в Центральном дивизионе, но опережает «Даллас» всего на одно очко, а от «Нэшвилла» и «Виннипега» «Блюз» отделяют пять и шесть очков соответственно. Список травмированных пуст. Российский нападающий Владимир Тарасенко не набирает очки два матча подряд, и не может забросить шайбу пять поединков кряду. Форвард Иван Барбашев не может набрать очки три поединка подряд.

    «Сент-Луис» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,55 шайбы за матч – это 4-й результат в НХЛ. Но в остальных компонентах игра «Блюз» заметно хромает.

    Прогноз

    1,93ТМ 5,5

    В двух предыдущих встречах соперники обменялись сухими домашними победами, но показывали осторожную игру. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,93.

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