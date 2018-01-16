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    «Автомобилист» может остановить «Сибирь» на пути к плей-офф

    «Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января

    КХЛ Автомобилист Сибирь
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    Никита Трямкин
    Никита Трямкин
    hc-avto.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 16 января екатеринбургский «Автомобилист» примет новосибирскую «Сибирь» Начало матча – 17:00 мск.

    «Автомобилист»

    Некоторое время назад «Автомобилист» успел побывать на первом месте Восточной конференции, но после двух неудач в играх с «ЦСКА» и «Трактором» команда из Екатеринбурга снова уступила лидерство «Ак Барсу».

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    В прошлой игре «Авто» на выезде разобрался с «Витязем» (5:1), так что подходит к матчу с «Сибирью» в хорошем настроении и без травмированных. В случае же победы над новосибирцами, подопечные Владимира Крикунова снова могут обойти «Ак Барс».

    «Автомобилист» достаточно атакующая команда, которая забрасывает за матч в среднем 3,10 шайбы. Это 3-й результат в КХЛ. Главная проблема «Авто» — это большинство. Всего 17,2% реализации и только 18-е место в Лиге.

    «Сибирь»

    В прошлом матче «Сибирь» дома обыграла «Авангард» (4:2) и вернулась в зону плей-офф Восточной конференции. В последних десяти матчах команда одержала уже восемь побед, что говорит о хорошей форме новосибирцев.

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    Сейчас «Сибирь» опережает «Амур» на одно очко, но имеет на два сыгранных матчах больше, так что им нужно цепляться за очки с «Автомобилистом». Но делать это придется без травмированных – защитника Дмитрия Лукина, нападающих Сергея Барбашева и Симона Онеруда. Правда, без двух последних «Сибирь» и так играет уже давно.

    «Сибирь» достаточно посредственная в плане статистики команда, хотя в последнее время новосибирцы подтянули игру в обороне и особенно – в атаке. Главная проблема – игра в меньшинстве. «Сибирь» нейтрализует всего 75,7% большинства соперника – это предпоследний результат во всем чемпионате.

    Прогноз

    2,03Победа «Автомобилиста» в основное время

    «Сибирь» выглядит очень уверенно в последних матчах, но все же «Автомобилист» специфическая команда, играющая в жесткий и активный хоккей. Учитывая, что новосибирцы играют на выезде, а их соперник давно не играл дома, есть смысл присмотреться к ставке на победу «Автомобилиста» в основное время с коэффициентом 2,03.

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